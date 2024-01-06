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Число пожаров в домах и квартирах сократилось на 18 тыс. за год

Дата публикации: 06 янв 2024
Число пожаров в домах и квартирах сократилось на 18 тыс. за год

В частных домах и квартирах россиян в 2023 году произошло около 92 тыс. пожаров, что на 16% меньше, чем в 2022-м. Об этом сообщает МЧС России.

«За 2023 год произошло почти 92 тыс. пожаров в жилье. Это на 18 тыс. меньше по сравнению с предыдущим годом», — говорится в сообщении.

При этом, как рассказали в МЧС, количество возгораний в квартирах и домах увеличилось на Ставрополье, в Пермском крае, Амурской, Самарской и Ульяновской областях.

По данным ведомства, свыше 40% пожаров произошло из-за неправильного использования электрооборудования, каждый третий — из-за неосторожного обращения с огнем.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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