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Многодетные семьи в России обязали устанавливать пожарные извещатели в домах и квартирах

Дата публикации: 01 мар 2023
Многодетные семьи в России обязали устанавливать пожарные извещатели в домах и квартирах

Автономные дымовые пожарные извещатели стали обязательными в России с 1 марта 2023 года в домах и квартирах многодетных семей. Требование также касается жилья семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Изменения внесены в постановление правительства России от 24 октября 2022 года «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации».«В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации или системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели», — следует из текста постановления.

Ответственность за установку извещателей — на собственниках жилья. Если многодетная семья живёт в квартире или доме на условиях социального найма, то оборудовать помещение должен муниципалитет. Если жильё приватизировано — владелец квадратных метров. Цена автономных извещателей начинается от 500 рублей.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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