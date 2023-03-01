Многодетные семьи в России обязали устанавливать пожарные извещатели в домах и квартирах
Автономные дымовые пожарные извещатели стали обязательными в России с 1 марта 2023 года в домах и квартирах многодетных семей. Требование также касается жилья семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Изменения внесены в постановление правительства России от 24 октября 2022 года «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации».«В комнатах квартир и жилых домов, не подлежащих защите системой пожарной сигнализации или системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в которых проживают многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, должны быть установлены и находиться в исправном состоянии автономные дымовые пожарные извещатели», — следует из текста постановления.
Ответственность за установку извещателей — на собственниках жилья. Если многодетная семья живёт в квартире или доме на условиях социального найма, то оборудовать помещение должен муниципалитет. Если жильё приватизировано — владелец квадратных метров. Цена автономных извещателей начинается от 500 рублей.