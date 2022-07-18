Число новых ипотечных кредитов выросло за июнь на 75%
В России в июне 2022 года количество новых выданных ипотечных кредитов увеличилось на 75% — с 32,9 тысячи до 57,5 тысячи по сравнению с маем. К таким выводам пришло Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Что это значит для рынка недвижимости?
Объем выданных займов увеличился на 68% и достиг 219,2 миллиарда рублей. Для сравнения: в мае 2022 года по стране было оформлено 32,9 тысячи кредитов на 130,5 миллиарда. После «холодной весны» это позитивный для рынка сигнал.
В каких регионах замечен рост
В пятерку лидеров по объемам ипотечного кредитования в июне попали:
- Москва — 5,79 тысячи кредитов на 44,08 миллиарда рублей;
- Московская область — 3,96 тысячи кредитов на 24,31 миллиарда рублей;
- Санкт-Петербург — 2,84 тысячи кредитов на 16,66 миллиарда рублей;
- Краснодарский край — 2,02 тысячи кредитов на 8,06 миллиарда рублей;
- Татарстан — 1,81 тысячи кредитов на 6,2 миллиарда рублей.
В некоторых регионах замечен рост ипотечных выдач вдвое, а то и больше. Таких, по данным ОКБ, десять: Алтайский край, Самарская область, Челябинская область, Пермский край, Нижегородская область, Иркутская область, Удмуртия, ХМАО-Югра, Башкирия, Оренбургская область.
А вот средний размер новой ипотеки в июне по России снизился на 4% — до 3,8 миллиона рублей.
Почему возник рост
Ограничение переплаты по новым ипотечным кредитам, которое вводит Центробанк, создает более удобные условия для потребителей, заявил финансовый эксперт Алексей Лашко. Однако рост спроса на кредитование отчасти стал последствием возобновившегося снижения реальных доходов населения, и это тоже сигнал рынку, полагает ведущий аналитик «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова: «Россияне сегодня просто не имеют возможности накопить себе на жилье, тем более что резкие колебания курса рубля способствуют тому, что население предпочитает тратить здесь и сейчас, а не откладывать на будущее. Значит, выход только один — приобретать жилье в ипотеку».
Всплеск или тенденция
В целом, несмотря на позитивные показатели, говорить о тренде пока вряд ли стоит. В сравнении с прошлым годом по итогам первого полугодия 2022 года все равно отмечается значительное снижение объемов рынка ипотечного кредитования. За шесть месяцев банки выдали 514,3 тысячи ипотек на 1,77 триллиона рублей. В прошлом году за это же время россияне взяли в банках 908,6 тысячи кредитов на 2,6 триллиона рублей. Снижение по количеству составляет 43%, по объему — 32%. По мнению экспертов, в период геополитической напряженности российский ипотечный рынок вслед за другими будет находиться в состоянии неопределенности.
Рост объемов ипотечного кредитования можно считать хорошей поддержкой для отрасли строительства и недвижимости. Но слишком быстрые темпы роста кредитования ведут к росту долговой нагрузки населения, полагают эксперты. #ИпотекаВернулась