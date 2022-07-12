«Однушки» в Москве и других крупных городах подешевели
Москва сильнее всех почувствовала на себе падение цен на однокомнатные квартиры. Снизилась стоимость «однушек» и в других российских регионах. Рейтинг цен был рассчитан для 50 городов с крупнейшими рынками вторичного жилья.
Где еще подешевели однокомнатные квартиры
Всего снижение цен в «однокомнатном» сегменте замечено в 28 городах из рейтинга. В столице по итогам июня 2022 года стоимость этого вида жилья снизилась на 7,16%, до 10 млн рублей. В целом замечено удешевление московской недвижимости (в старых границах столицы). По данным аналитиков, в июне стоимость 1 кв. м нового жилья снизилась на 2,2%.
Что касается однокомнатных квартир, то всего в исследовании консалтинговой компании SRG проанализированы данные полсотни российских городов. Алгоритм вот уже десять лет автоматически собирает и анализирует информацию по предложению и стоимости квадратного метра на основных онлайн-сервисах недвижимости по всей стране и в региональных базах.
Среди рекордсменов по удешевлению «однушек» числятся Иваново (падение составило 5,94%, стоимость средней квартиры упала до 2,77 млн рублей), на третьем месте — Рязань (5,71% и 3,3 млн рублей соответственно).
В первую пятерку вошли также Санкт-Петербург (5,07% и 7,2 млн рублей) и Казань (5% и 5,7 млн рублей). За ними идут Брянск (4,55% и 3,15 млн рублей), Владивосток (4,38% и 8 млн рублей), Калининград (4,13% и 4,8 млн рублей). Почти не изменились цены в Краснодаре: там падение составило всего 0,14% (средняя стоимость однокомнатной квартиры — 4,1 млн рублей) и в Тюмени (0,12% и 3,8 млн рублей).
Где однокомнатные квартиры подорожали
Но есть три региона из исследования компании SRG, в которых, наоборот, замечен сильный рост цен на однокомнатное жилье. Это Махачкала (плюс 16,2%), Магнитогорск (плюс 10,13%) и Липецк (плюс 7,73%). Всего в 22 городах в той или иной степени зафиксировано удорожание этого формата квартир.
Что с новостройками в Москве
Цены на массовые московские новостройки снизились впервые с июля 2020 года. Средняя стоимость квадратного метра в мае сократилась до 282 тысяч рублей. Это на 1,4% меньше, чем в апреле, подсчитали аналитики «Метриум». Средняя стоимость квартиры также уменьшилась почти на 1%. Это первое столь значительное снижение цены почти за два года.
По мнению экспертов, всего с конца февраля цены на первичном и вторичном рынках снизились по всей России на 10-20%. Это далеко не предел, и цены могут показать новое снижение.