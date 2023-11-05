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На «Госуслугах» теперь можно проверить подлинность паспорта
Дата публикации: 05 нояб 2023
На сайте госуслуг запустили сервис проверки подлинности и действительности паспорта. Об этом сообщили в Минцифры РФ.
Сервис определяет, выдавался ли МВД документ с такими данными и не истек ли срок его действия. Подобная услуга может понадобиться при сделках с недвижимостью и при аренде жилья.
Как проверить паспорт
- Откройте сервис госуслуг.
- Введите серию и номер паспорта.
- Укажите фамилию и имя.
- Нажмите «Продолжить».
Информация сверяется с данными МВД. Действительный и настоящий документ помечается как «действительный». Если паспорт подлинный, но просроченный, ставится пометка «недействительный», а при поддельном — «данные не найдены».
В случае отсутствия сведений о вашем действительном паспорте в Минцифры советуют обратиться в МВД лично или онлайн, чтобы актуализировать информацию о документе.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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