Приложение «Госуслуги.Дом» запустят для частных домов в 2024 году
Владельцы частных домов смогут решать жилищно-коммунальные вопросы через приложение «Госуслуги.Дом». Такой функционал появится в начале 2024 года.
«Частные дома появятся в приложении "Госуслуги.Дом" не позже второго квартала 2024 года», — сообщил представитель разработчика, заместитель генерального директора по развитию и цифровой трансформации компании «Оператор информационной системы» Александр Горбачёв (цитата по ТАСС).
В декабре 2023 года в приложении также появится раздел с чатами собственников помещений в домах: каждый сможет войти в сообщество собственников своего дома, обменяться информацией или обсудить проблему, добавил Горбачёв.
«Благодаря такой коммуникации собирать собственников на очные собрания будет не нужно, все они будут на связи через "Госуслуги"», — отметил он.
Приложение «Госуслуги.Дом» заработало по всей России в начале октября. Пока его можно использовать только для квартир. Одна из главных функций платформы — сбор показаний счетчиков и оплата счетов за ЖКУ. Кроме того, собственники смогут посмотреть дату проведения капитального ремонта, узнать о сроках поверки приборов учета.