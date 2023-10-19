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Приложение «Госуслуги.Дом» запустят для частных домов в 2024 году

Дата публикации: 19 окт 2023
Приложение «Госуслуги.Дом» запустят для частных домов в 2024 году

Владельцы частных домов смогут решать жилищно-коммунальные вопросы через приложение «Госуслуги.Дом». Такой функционал появится в начале 2024 года.

«Частные дома появятся в приложении "Госуслуги.Дом" не позже второго квартала 2024 года», — сообщил представитель разработчика, заместитель генерального директора по развитию и цифровой трансформации компании «Оператор информационной системы» Александр Горбачёв (цитата по ТАСС).

В декабре 2023 года в приложении также появится раздел с чатами собственников помещений в домах: каждый сможет войти в сообщество собственников своего дома, обменяться информацией или обсудить проблему, добавил Горбачёв.

«Благодаря такой коммуникации собирать собственников на очные собрания будет не нужно, все они будут на связи через "Госуслуги"», — отметил он.

Приложение «Госуслуги.Дом» заработало по всей России в начале октября. Пока его можно использовать только для квартир. Одна из главных функций платформы — сбор показаний счетчиков и оплата счетов за ЖКУ. Кроме того, собственники смогут посмотреть дату проведения капитального ремонта, узнать о сроках поверки приборов учета.

Новости
События рынка недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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