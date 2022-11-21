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Цены на вторичку в Москве и Санкт-Петербурге снизились — исследование Домклик

Дата публикации: 21 нояб 2022
Цены на вторичку в Москве и Санкт-Петербурге снизились — исследование Домклик
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В Москве и Санкт-Петербурге стоимость квартир на вторичном рынке упала примерно на 2,5%. К такому выводу пришли аналитики Домклик по итогам ежемесячного исследования рынка недвижимости за октябрь 2022 года.

Однако тренд на снижение наблюдается не во всех регионах и городах: в Свердловской области и в Республике Башкортостан цены на готовые квартиры, наоборот, выросли —на 10,3% и на 2,8% соответственно.

Где цены на вторичку выросли, а где — упали

Для топ-10 регионов по количеству выдач была определена медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам, проводимым через СберБанк. Стоимость квадратного метра определялась как отношение стоимости объекта недвижимости к его площади.

Вторичный рынок жилья. Медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам (обозначена голубым столбцом) и по соответствующим объявлениям на момент начала сделки (обозначена зеленым). Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости
Вторичный рынок жилья. Медианная стоимость квадратного метра по ипотечным сделкам (обозначена голубым столбцом) и по соответствующим объявлениям на момент начала сделки (обозначена зеленым). Изменение стоимости квадратного метра (%) по отношению к стоимости

По данным Домклик о заключенных ипотечных сделках на вторичном рынке, фиксируется незначительное увеличение средней стоимости квадратного метра по РФ. В сентябре стоимость составляла 76 761 руб., а в октябре — 77 397 руб. (прирост составил 0,8%). При этом октябрьское значение стоимости значительно превышает прошлогоднее значение стоимости кв. м —  67 766 руб.

Тем не менее, если рассматривать динамику изменения стоимости кв. м по крупнейшим регионам, можно увидеть, что цены в регионах в октябре вели себя по-разному. Так, например, в Свердловской области и в Республике Башкортостан, стоимость возросла на 10,3% и на 2,8% соответственно. В то время как в Республике Татарстан и в Краснодарском крае цена за кв. м опустилась на 6,3% и 4% соответственно.

Скачать таблицу с ценами на вторичку по всем регионам

Стоимость квартир на вторичке в Москве и Санкт-Петербурге снизилась

Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то тут наблюдается снижение средней стоимости кв. м на 2,7% и 2,3% соответственно. Аналитики объясняют, что это может быть вызвано притоком желающих продать квартиру в кратчайшие сроки в связи с изменением политической ситуации.

На московском рынке вторичной недвижимости впервые за последние четыре месяца стоимостьквадратного метра снизилась. При этом аномального притока новых предложений, как весной, не наблюдается. Мы видим, что поведение продавцов изменилось. Если раньше они были склонны завышать стоимость объекта в объявлении, рассчитывая на увеличение спроса во втором полугодии, то сейчас чаще идут на уступки.

В каких регионах самые дружелюбные арендодатели — исследование Домклик №1
Мария Ромчанова
Руководитель аналитического центра Домклик

Для Москвы 2,7% — наиболее значительное изменение цены со второго квартала этого года. В последний раз стоимость кв. м опустилась на 11% в июне. Причиной послужило сокращение спроса из-за высоких значений ставок по ипотеке.

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

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Аналитика Домклик
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Изменение цен на недвижимость
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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