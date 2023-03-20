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Цены на новостройки снизились на 7% — аналитика Домклик

Дата публикации: 20 мар 2023
Цены на новостройки снизились на 7% — аналитика Домклик
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Средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек России в феврале упала на 7% по сравнению с периодом с ноября по январь. К такому выводу пришли аналитики Домклик по итогам ежемесячного исследования рынка недвижимости в РФ.

Эксперты отмечают, что снижение в основном обусловлено динамикой стоимости в крупных нестоличных мегаполисах.

Первичный рынок. Динамика медианной стоимости квадратного метра (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади) по ипотечным сделкам в ноябре, декабре 2022 года и в январе, феврале 2023 года. Изменение по отношению к стоимости за предыдущий месяц обозначено цифрами у основания столбцов (%). Медианная стоимость кв. м определена для топ-10 регионов по количеству выдач ипотеки в Сбере.
Первичный рынок. Динамика медианной стоимости квадратного метра (отношение стоимости объекта недвижимости к его общей площади) по ипотечным сделкам в ноябре, декабре 2022 года и в январе, феврале 2023 года. Изменение по отношению к стоимости за предыдущий месяц обозначено цифрами у основания столбцов (%). Медианная стоимость кв. м определена для топ-10 регионов по количеству выдач ипотеки в Сбере.

В феврале на первичном рынке жилья всё ещё сказывались последствия повышенного спроса в декабре. Напомним, что в большинстве крупнейших регионов страны в декабре–январе цены на новостройки выросли из-за заявлений о прекращении ипотечной программы «Господдержка» и ограничении ипотеки от застройщиков с нулевой процентной ставкой.

В каких регионах цены на жильё снизились

В Москве, Санкт-Петербурге и Московской области квартиры подорожали ненадолго, и уже в феврале вернулись к значениям ноября или ниже. В ряде регионов, входящих в топ-10 по числу ипотечных выдач, высокий спрос на первичное жилье наблюдался и в начале года, соответственно, цены и в январе продолжили расти. Спад уровня цен в этих регионах фиксируется только в феврале. Такая ситуация наблюдается в Краснодарском крае (-5%), Республике Татарстан (-4%), Ростовской (-15%), Свердловской (-3%) и Тюменской (-1%) областях.

В каких регионах цены на жильё выросли

Что касается небольших регионов России, то там застройщики пока не готовы снижать цены. Более того, в субъектах Северо-Кавказского, Северо-Западного и Центрального федеральных округов в феврале квартиры подорожали на 5–10%. Учитывая падение спроса на новостройки в этих округах, скорее всего, цены в ближайшее время начнут корректироваться.

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Аналитика Домклик
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Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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