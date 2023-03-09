Аналитики Домклик назвали 10 самых популярных новостроек Москвы
Аналитики Домклик посчитали количество ипотечных сделок на первичном рынке жилья с декабря 2022 по февраль 2023 года и составили рейтинг 10 самых востребованных ЖК, в которых этой зимой зафиксировано наибольшее число продаж квартир в ипотеку Сбера.
Все новостройки находятся в Москве, квартиры доступны к покупке уже сегодня.
1. ЖК Новое Внуково🏆
Лидером рейтинга по числу квартир, купленных в ипотеку этой зимой, стал ЖК Новое Внуково от ГК Самолет. Проект строится в Новой Москве, в экологичном районе на берегу реки Незнайки.
Расстояние до МКАД — 24 км, до ближайшей станции метро «Кокошкино» можно за 20 минут дойти пешком. В 5 минутах — ж/д станция «Санино», в 16 минутах — метро «Рассказовка». При этом жители комплекса смогут оформить московскую прописку и доступ ко всем объектам инфраструктуры, необходимым для комфортной жизни.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,6 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 221 651 рубль. Для покупателей действует система скидок, есть бонусы за рекомендации (до 60 000 рублей, если рекомендованный клиент покупает квартиру, 12 000 рублей — машиноместо и 7 000 рублей — кладовую) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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2. ЖК Люблинский парк
Второе место рейтинга по числу ипотечных сделок занимает ЖК Люблинский парк. Это квартал для жизни от ГК ПИК, который строится на юго-востоке Москвы, в 30 минутах езды от центра. В шаговой доступности от комплекса находится станция метро «Брастиславская». Также поблизости расположены сразу 2 станции МЦД-2 — «Перерва» и «Депо». Территория комплекса реализована в формате двора-парка.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 5,4 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 231 112 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки до 21%.
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3. ЖК Остафьево
В тройку лидеров по количеству ипотечных сделок также вошёл ЖК Остафьево от ГК Самолет, который возводится в Новой Москве, в 11 км от МКАД по Варшавскому шоссе. Добраться до него можно за 16 минут на автомобиле. До ближайшей станции метро «Бунинская аллея» — 10 минут езды. Путь до станции МЦД-2 «Щербинка» займёт 30 минут пешком или 5 минут на автомобиле.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 220 380 рублей. Для покупателей действует система скидок, есть бонусы за рекомендации (до 60 000 рублей, если рекомендованный клиент покупает квартиру, 12 000 рублей — машиноместо и 7 000 рублей — кладовую) и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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4. ЖК Алхимово
ЖК Алхимово от ГК Самолет строится в Новой Москве — в 30 минутах езды от МКАД. От ЖК до станции МЦД-2 «Силикатная» пешком можно дойти за 20 минут. Рядом с комплексом расположены исторические усадьбы Дубровицы, Остафьево и Плещеево, зеленые луга и пруды.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 5,8 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 239 777 рублей. Для покупателей действует система скидок, есть бонусы за рекомендации — до 60 000 рублей, скидка 6% на ограниченный пул квартир при 100% оплате или ипотеке и скидки до 5% при покупке квартиры по программе trade-in.
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5. ЖК Прокшино
ЖК Прокшино от застройщика ГК А101 строится на берегу Хованского пруда в Новой Москве. Комплекс включает в себя жилой район, бизнес-квартал с торговым центром и спортивно-событийный кластер с горнолыжным склоном.
Всего в 500 м от ЖК находится действующая станция «Прокшино» Сокольнической линии метро. По новой скоростной трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе (дублёр МКАД) на автомобиле от дома можно за несколько минут выехать на два крупных шоссе.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 7,2 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 279 877 рублей. Возможно предоставление индивидуальных скидок от застройщика.
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6. ЖК Бунинские луга
ЖК Бунинские луга — это жилой квартал от застройщика ГК ПИК, расположенный в Новой Москве, в 7 км от МКАД. Территория комплекса находится в окружении парковых зон и прудов. До станции метро «Бунинские аллеи» — 20 минут ходьбы, а до станции «Коммунарка» — 10 минут на автомобиле. В 2024 году дорога до метро станет ещё короче: на Сокольнической ветке будет открыта станция «Новомосковская», дорога до неё займёт всего 10 минут пешком.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 1 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 5,7 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 240 739 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки 14 до 22%.
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7. ЖК ЭкоБунино (Южное Бунино)
Современный жилой микрорайон ЖК ЭкоБунино от ГК МИЦ находится в Новой Москве. Комплекс имеет хорошую транспортную доступность — 9 минут на машине до МКАД (6,5 км) и 20 минут пешком до станции метро «Коммунарка». В 2023 году в 12 минутах ходьбы от комплекса откроется новая станция метро «Сосенки».
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 4,8 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 199 402 рубля. Есть скидки от застройщика (обсуждаются индивидуально в офисе продаж).
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8. ЖК Матвеевский парк
ЖК Матвеевский парк от ГК ПИК строится в районе Очаково-Матвеевское. В трёх минутах ходьбы от комплекса открыта новая станция метро «Аминьевская», которая входит в состав Большой кольцевой линии. Проектом предусмотрены выезды на Мичуринский проспект и проспект генерала Дорохова, дорога до МКАД займёт 9 минут.
В квартирах будут французские балконы с окнами от пола до потолка, угловые окна, планировки с гардеробными и отдельными постирочными. Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 4 квартал 2024 года. Цены на квартиры стартуют от 6,8 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 306 837 рублей. При 100% оплате или ипотеке применяются скидки 16 до 22%.
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9. ЖК Город-парк Переделкино Ближнее
ЖК Город-парк Переделкино Ближнее от застройщика Абсолют Недвижимость возводится в Новой Москве, в поселении Внуковское. Территория комплекса находится в окружении двух природных лесопарков — Мещерского и Ульяновского. Расстояние до МКАД составляет 8 км. До станции метро «Рассказовка» можно дойти пешком за 7 минут.
Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 3 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 7,9 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 236 348 рублей. Клиентам СберБанка предоставляются скидки — 1% от стоимости квартиры. При 100% оплате или ипотеке дисконт составляет 2%.
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10. ЖК Саларьево парк
ЖК Саларьево парк от ГК ПИК — это жилой район в Новой Москве, общая площадь застройки которого составляет 430 тысяч кв. метров. Комплекс расположен в 3 километрах от МКАД по Киевскому шоссе, вблизи от одного из крупнейших транспортно-пересадочных узлов Новой Москвы — «Саларьево».
В трёх минутах ходьбы от района находится метро «Саларьево», в пяти минутах — станция метро «Филатов Луг». Планируемый срок ввода в эксплуатацию — 2 квартал 2025 года. Цены на квартиры стартуют от 5,5 млн рублей, средняя стоимость 1 кв. м — 225 124 рубля. При 100% оплате или ипотеке действуют скидки 10%.
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Как получить скидку до 1% при бронировании новостройки на Домклик
При подборе квартиры на Домклик ее можно бесплатно забронировать и получить скидку на ставку по ипотеке Сбера. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России — их легко найти с помощью фильтра «Скидка на ипотеку». Размер скидки на ставку составляет 1%, 0,5% или 0,3% в зависимости от застройщика.