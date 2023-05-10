Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

Центробанк: темпы выдачи ипотеки в России в марте выросли на треть

Дата публикации: 10 мая 2023
Центробанк: темпы выдачи ипотеки в России в марте выросли на треть

Российские банки в марте выдали 154 тыс. жилищных кредитов (ИЖК) на почти 570 млрд рублей. Это на треть больше, чем в феврале. Об этом сообщили в Центробанке.

«Выдачи ИЖК увеличились на треть по сравнению с предыдущим месяцем и превысили значение за март прошлого года. Кредитные организации предоставили в марте 2023 года 154 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 569,4 млрд. рублей против 114,6 тыс. ИЖК на сумму 422,4 млрд. рублей месяцем ранее», — говорится в сведениях регулятора о рынке ипотечного жилищного кредитования в России.

По данным Центробанка, заметно ускорился роста выдачи ипотеки по договорам участия в долевом строительстве. В марте банки выдали 45,3 тыс. такой ипотеки на 219,8 млрд рублей, что больше показателей февраля 2023 года на 40,4% по количеству и на 38,2% объёму.

Ипотека в СберБанке

В Сбере тоже фиксируют рост выдачи ипотеки. В марте 2023 года Сбер выдал 103,6 тыс. жилищных кредитов на 334 млрд рублей, а в апреле 104,3 тыс. на 336,7 млрд рублей — это рекорд с начала 2023 года.

Среди клиентов Сбера по-прежнему востребована льготная ипотека: «Семейная ипотека»«Господдержка»«Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT».

Максимальный объём выдач по льготным программам зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Свердловской областях.

Всего за первые четыре месяца 2023 года банк выдал 339 тыс. ипотек на 1,1 трлн рублей.

Читайте также: Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Что такое материнский капитал: как получить и на что можно потратить в 2024 году
409K
Какая ипотека лучше: популярные ипотечные программы, как получить скидку на ставку по ипотеке Сбера
23K
Созаёмщики по ипотеке: кто может быть и зачем они нужны
405K
Хочу купить квартиру. С чего начать?
929K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
25
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
840
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
119
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал