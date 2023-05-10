Центробанк: темпы выдачи ипотеки в России в марте выросли на треть
Российские банки в марте выдали 154 тыс. жилищных кредитов (ИЖК) на почти 570 млрд рублей. Это на треть больше, чем в феврале. Об этом сообщили в Центробанке.
«Выдачи ИЖК увеличились на треть по сравнению с предыдущим месяцем и превысили значение за март прошлого года. Кредитные организации предоставили в марте 2023 года 154 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 569,4 млрд. рублей против 114,6 тыс. ИЖК на сумму 422,4 млрд. рублей месяцем ранее», — говорится в сведениях регулятора о рынке ипотечного жилищного кредитования в России.
По данным Центробанка, заметно ускорился роста выдачи ипотеки по договорам участия в долевом строительстве. В марте банки выдали 45,3 тыс. такой ипотеки на 219,8 млрд рублей, что больше показателей февраля 2023 года на 40,4% по количеству и на 38,2% объёму.
Ипотека в СберБанке
В Сбере тоже фиксируют рост выдачи ипотеки. В марте 2023 года Сбер выдал 103,6 тыс. жилищных кредитов на 334 млрд рублей, а в апреле 104,3 тыс. на 336,7 млрд рублей — это рекорд с начала 2023 года.
Среди клиентов Сбера по-прежнему востребована льготная ипотека: «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT».
Максимальный объём выдач по льготным программам зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Московской и Свердловской областях.
Всего за первые четыре месяца 2023 года банк выдал 339 тыс. ипотек на 1,1 трлн рублей.