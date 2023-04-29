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Новости
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Центробанк России выступил за расширение льготной ипотеки на вторичку

Дата публикации: 29 апр 2023
Центробанк России выступил за расширение льготной ипотеки на вторичку

Льготные программы ипотеки было бы полезно распространить на вторичный рынок недвижимости. Такое мнение выразила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«Что касается льгот для вторичного рынка, вы знаете нашу общую позицию: широкие льготные программы эффективны как антикризисная мера, но потом должны сворачиваться, и мы должны переходить к адресным программам. То, что касается адресных программ, я считаю, было бы очень полезным их распространить и на вторичный рынок», — сказала Набиуллина по итогам заседания совета директоров.

Она пояснила, что адресные программы — направлены не на поддержку застройщиков, а конкретных категорий людей. Поэтому неважно, как они улучшают свои жизненные условия: покупая жильё на первичном или вторичном рынках жилья.

Ранее президент России Владимир Путин предложил подумать над созданием льготных условий для приобретения вторичного жилья.

Сейчас оформить ипотеку на вторичном рынке по льготной ставке можно по Дальневосточной ипотеке.

Также ранее СберБанк начал принимать заявки по льготной государственной программе семейная ипотека на новых условиях: теперь родители, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, могут купить по ней жильё на вторичном рынке, если в регионе не строятся многоквартирные дома. Раньше по программе можно было приобрести только квартиру в новостройке или построить жилой дом.

Читайте также: Какая ипотека лучше: популярные ипотечные программы, как получить скидку на ставку по ипотеке Сбера

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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