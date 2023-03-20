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Новости
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Сбер начал принимать заявки по семейной ипотеке на вторичку

Дата публикации: 20 мар 2023
Сбер начал принимать заявки по семейной ипотеке на вторичку

СберБанк начал принимать заявки по льготной государственной программе «Семейная ипотека» на новых условиях. В марте этого года Правительство России улучшило программу: теперь родители, воспитывающие ребёнка с инвалидностью, могут купить по ней жильё на вторичном рынке, если в регионе не строятся многоквартирные дома. Раньше по программе можно было приобрести только квартиру в новостройке либо построить жилой дом.

Напомним, что с 1 января 2023 года программа семейная ипотека была улучшена: возможность оформить ипотеку получили семьи с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет. До этого программа распространялась только на семьи, где дети родились в 2018 году и позже либо есть ребёнок с инвалидностью.

«Мы поддерживаем инициативу Правительства РФ по совершенствованию этой социальной значимой программы. Смягчение требований по ней поможет решить жилищные условия семьям, воспитывающим особенных детей, и приобрести квартиру в тех населенных пунктах России, где нет возможности купить жилье в новом многоквартирном доме».

Фото эксперта
Алексей Лейпи
и.о. директора дивизиона «Домклик» Сбербанка

Минимальный первоначальный взнос по программе — 15% от стоимости жилья. В качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал. Сумма кредита — до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, до 6 млн рублей в остальных регионах страны.

Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2023 году

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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