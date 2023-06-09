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Центробанк России вновь оставил ключевую ставку 7,5%

Дата публикации: 09 июн 2023
Центробанк России вновь оставил ключевую ставку 7,5%

Совет директоров Центробанка на заседании по кредитно-денежной политике принял решение сохранить ключевую ставку 7,5%. На этом уровне ставка ЦБ держится уже с сентября 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе ЦБ, текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Экономическая активность растет быстрее, чем предполагалось в апрельском прогнозе Банка России. В ЦБ отмечают, что в целом баланс рисков для инфляции ещё больше сместился в сторону проинфляционных.

«В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», — отметили в Центробанке.

На что влияет ключевая ставка

Ключевая процентная ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который ЦБ выдаёт банкам кредиты или берёт их средства на хранение.

С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк. 

Для граждан изменение ключевой ставки Центробанка — главная причина изменения ставок по ипотеке, но в большинстве банков она привязана к ставке облигаций федерального займа (ОФЗ). Разница между ставкой ОФЗ и ключевой ставкой ЦБ может быть существенной.

Сейчас ставки по ипотеке в Сбере — на уровне 2020 года. Наибольшей популярностью пользуются «Семейная ипотека» — ставка от 5,3%, «Господдержка» — от 7,3%.

Ставки
Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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