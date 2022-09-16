Центробанк России снизил ключевую ставку до 7,5%: что будет с ипотекой
Центральный Банк России опустил ключевую ставку на 50 б. п. Новая ключевая ставка ЦБ составляет 7,5% годовых.
Как сообщает пресс-служба ЦБ, текущие темпы прироста потребительских цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Динамика деловой активности складывается лучше, чем Банк России предполагал в июле.
Так как мы близки к завершению цикла снижения, допускаем, что следующим шагом, кроме сохранения ставки, может быть и повышение. Но при этом не исключаем и снижение. Мы сейчас действительно на такой стадии, где все зависит от внешних и внутренних факторов и от того, как будут реализовываться, материализовываться проинфляционные, дезинфляционные риски.
Ранее глава СберБанка Герман Греф в рамках Петербургского международного экономического форума спрогнозировал снижение ставки.
Я думаю, что Центральный банк будет двигаться дальше в части снижения ставки. Наш прогноз, что до конца этого года ставка может достичь примерно 7%, что вполне будет соответствовать балансу в экономике.
Сбер продолжит улучшать условия по ипотеке в соответствии с ситуацией на рынке
Так, с 19 сентября банк снизил первый взнос по ипотеке на покупку вторичного жилья с 15% до 10%. О коррекции ставок, если такие будут, мы сообщим дополнительно.
Сейчас ставки по ипотеке в Сбере вернулись к докризисным значениям — до уровня 2020 года.
Наибольшей популярностью пользуются следующие ипотечные программы:
- Приобретение вторичного жилья— ставка от 10,4%, первоначальный взнос от 10%
- Господдержка— ставка от 6,3%, первоначальный взнос от 15%
- Семейная ипотека— ставка от 5,3%, первоначальный взнос от 15%
Напомним, в конце февраля 2022 года ЦБ на фоне колебаний курса рубля и котировок фондового рынка принял решение повысить ставку до рекордных 20%. Это было необходимо не только для того, чтобы замедлить темпы инфляции в условиях жестких антироссийских санкций, но и чтобы мотивировать людей накапливать деньги в банках.
Таким образом с начала 2022 года ключевая ставка менялась 8 раз:
- 11 февраля — выросла на 1 процентный пункт и составила 9,5%
- 28 февраля — резко подскочила до рекордных 20%
- 11 апреля — снизилась на 3 процентных пункта и составила 17%
- 29 апреля — снизилась до 14%
- 26 мая — снова снизилась до 11%
- 11 июня — впервые за год снизилась не сразу на 3, а на 1,5 процентных пункта до нынешних 9,5%
- 22 июля — снова снизилась на 1,5 процентных пункта и составила 8%
- 16 сентября — снизилась до 7,5%
До конца 2022 года ЦБ планирует провести еще два заседания — в октябре и декабре.
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