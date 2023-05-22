Плата за аренду денег: что такое процентная ставка по кредиту
Каждый, кто хоть раз в жизни брал кредит, знает, что вернуть банку придётся больше, чем одолжил. Насколько больше — зависит от процентной ставки по кредиту, которую ещё называют ссудной. Такая ставка — это оплата за услуги банка, у которого заёмщик как бы «арендует» деньги на определённый срок.
Рассказываем простыми словами, что такое процентная ставка по кредиту, из чего она складывается и на что влияет.
Что такое годовой процент по кредиту
В быту этот расход заёмщика часто называют переплатой по кредиту, из-за чего создаётся впечатление, что это напрасная трата, которой хорошо было бы избежать. По сути же, это вознаграждение банку за одолженные средства и оплата его расходов и рисков.
Размер вознаграждения указывается в кредитном договоре в процентном выражении к одолженной сумме. Собственно, выплаты заёмщика состоят из тела кредита (те деньги, который он получил) и процентной ставки.
Вот из чего складывается ставка:
- расходы кредитной организации
- её риски
- прибыль
От чего зависит размер процентной ставки
Чтобы выдавать кредиты клиентам, банки сами пользуются заёмными средствами. Это могут быть деньги вкладчиков, которые лежат на счетах (взамен банк начисляет на эту сумму проценты, которые получает в том числе со своих заёмщиков), либо заем берётся у Центробанка — под ставку не ниже ключевой.
В России сейчас это 7,5% годовых — получить кредит по меньшей ставке можно только в рамках субсидированных программ: когда часть расходов банка берёт на себя государство, регион или в случае с ипотекой застройщик.
Затем риски — любой банк понимает, что определенный процент кредитов в силу тех или иных обстоятельств выплачен не будет. Сейчас в России просрочено кредитов примерно на 70 млрд рублей, и эта сумма постепенно растёт. И хотя в процентном соотношении ко всем выдачам доля невозврата не превышает 1%, всё же это серьезные финансовые риски, и банки закладывают их в процентную ставку в обязательном порядке.
Кредитные организации держат «замороженными» определённые резервные суммы, чтобы компенсировать убытки по невозвратным займам. Поэтому чем выше платёжеспособность и надёжность заёмщика (например, он оставляет в залог недвижимость, привлекает поручителя и т. п.), тем выше вероятность не только одобрения ему кредита, но и того, что деньги выдадут по более низкой ставке.
Читайте также: Созаемщики по ипотеке: кто может быть и зачем они нужны
И наконец, банк закладывает в процентную ставку прибыль, из которой в том числе поддерживает свою жизнедеятельность: сюда входят расходы на аренду помещения, зарплаты сотрудников, продвижение продуктов и т. д. Всё это банк оплачивает из своей прибыли, часть которой получает как раз из переплат по кредиту заёмщиков.
Долю прибыли в ставке кредитные организации определяют сами, но этот процесс регулируется законодательно. Есть такой показатель, как среднерыночная полная стоимость кредита (ПСК), которую устанавливает Банк России. Банки же не могут заявлять стоимость кредита больше чем на треть от этой цифры.
От чего зависит переплата, и как повлиять на процент годовых по кредиту
Основные факторы приведены выше, но по различным кредитным продуктам есть свои нюансы.
Так, чаще всего ставка считается в годовом выражении, но есть программы, по которым проценты начисляются за каждый день пользования средствами. При ипотеке процентные ставки зависят от типа приобретаемой недвижимости — новостройки, земельные участки, дома ИЖС, коммерческая недвижимость и т. д. Ипотечные ставки, как правило, выше при низком первом взносе или его отсутствии.
Переплата по кредиту также зависит от срока — чем дольше этот период, тем больше банк успевает заработать. Сказываются на её размере также:
- собственно сумма займа, от которой считаются проценты
- стоимость дополнительных услуг (например, страхования)
- способы погашения
Таких способов два:
Аннуитетный платёж
При этой схеме ежемесячный платёж состоит из двух частей: по телу кредита и по процентам. Размер платежа при этом не меняется, но меняется соотношение этих частей: сначала заёмщик гасит больше процентов, но меньше основного долга.
Затем соотношение становится обратным. Именно эта схема чаще всего используется банками: так они гарантированно получают свои проценты, даже если заёмщик досрочно гасит кредит.
Дифференцированный платёж
В этом варианте заёмщик сначала вносит более крупные платежи, потом их размер постепенно сокращается. Так происходит потому, что тело кредита гасится равными платежами, а проценты начисляются на остаток.
При такой схеме клиент банка переплатит меньше, если погасит кредит досрочно. И чем больше сумма кредита, тем переплата по дифференцированной схеме будет меньше, чем при аннуитетной.
Виды процентных ставок
Чаще всего в кредитном договоре заёмщика встречается один вид — фиксированная процентная ставка. Такая процентная ставка по кредиту — это стандарт для банковских продуктов. Она определяется один раз, действует в течение всего срока кредита вне зависимости от любых обстоятельств.
Кроме того, выделяют следующие виды ставок:
- плавающая — может меняться при наступлении определенных обстоятельств (например, её размер привязан к валютному курсу) и/или пересматриваться сторонами по взаимному соглашению
- антисипативная — проценты выплачиваются сразу при получении кредита, и дальше заёмщик покрывает только основной долг
- декурсивная — предполагает выплату сразу всех процентов в конце действия договора.
Ставки по кредитам также делят на:
- реальные (с учётом инфляции)
- номинальные (без учёта инфляции)
В отдельную классификацию иногда выносят нулевые процентные ставки, но с ними заёмщики имеют дело нечасто.
Нулевая процентная ставка может встречаться на уровне межгосударственных финансовых отношений — когда одна страна кредитует другую. Кроме того, в качестве частного предложения она может предоставляться микрофинансовыми организациями (МФО) для привлечения новых клиентов.
Иногда нулевую ставку такие МФО предлагают на первый заём, но последующие уже предоставляются на стандартных условиях — и в подавляющем большинстве случаев процент будет гораздо выше банковского.
Что такое эффективная процентная ставка, и как её рассчитать
Задаваясь вопросом, что означает процентная ставка по кредиту в его конкретном случае, заёмщик интересуется эффективной процентной ставкой (ЭПС) — собственно, это и есть сумма всех платежей, которые придётся вносить ежемесячно.
Это касается всех видов кредитов — от кредитных карт и потребительских займов до ипотеки. Помимо указанных в договоре номинальных процентов, в ЭПС входят разные дополнительные расходы и повышающие коэффициенты, если они есть.
Простыми словами — если на сайте банка-кредитора есть предложение кредита под 10%, это номинальная ставка. На таких условиях можно получить кредит, но не всем — заёмщик должен подходить под ряд условий.
Чаще всего это определённый уровень дохода, подключение платной дополнительной защиты (страхование жизни, здоровья, ответственности), наличие зарплатной карты в банке. Иногда в качестве такого условия фигурирует проживание в определенном регионе.
Для клиентов, которые не соответствуют всем нужным условиям, ставка будет подниматься с определённым коэффициентом.
Есть и другие повышающие ставку факторы. Так, в некоторых банках есть платные услуги — СМС-оповещение, пользование мобильным приложением, пополнение через банкоматы и т. п. В других кредитных организациях эти сервисы бесплатны, а за пользование мобильным приложением даже могут начисляться бонусы.
Например, клиенты с одобренной ипотекой Сбера могут получить скидку 0,3% при покупке квартиры на «Домклик».
Читайте также: Как получить скидку на ставку при оформлении ипотеки
Рассчитывая ЭПС, заёмщик понимает: не так важно то, на что влияет процентная ставка по кредиту, как то, что влияет на эту ставку. В общем виде итоговая эффективная ставка может включать следующее:
- номинальную ставку
- уровень инфляции, если ставка плавающая
- надбавки для разных категорий клиентов
- надбавку за досрочное погашение
Проще всего узнать ЭПС у банка — ещё до оформления договора кредитная организация по запросу клиента обязана дать точный расчёт ежемесячного платежа. Но на сбор сведений и оценку уходит время, поэтому чаще всего ЭПС определяется ближе к дате подписания договора.
Примерно оценить ставку можно и самому — с помощью кредитного калькулятора и изучив все документы по кредиту. Однако такая оценка всё же будет приблизительной: в каждом банке есть свои внутренние правила скоринга (оценки платёжеспособности заемщика), результат которого прямо влияет на ЭПС.
Ещё один вариант — заказать у кредитного бюро свой персональный кредитный рейтинг ещё до подачи заявки на кредит. Но это тоже даст лишь примерную оценку.
И наконец, некоторые банки за плату предлагают услугу по предоставлению персонального кредитного рейтинга на основе скоринга. Эта услуга стоит, как правило, 300–500 рублей, её можно заказать еще до подачи заявки на кредит. Польза здесь очевидна: рейтинг составляется на основе скоринговых алгоритмов конкретного банка и с максимально высокой вероятностью предсказывает шансы заёмщика на получение кредита именно в этой организации.
Подача заявки на ипотеку — простой процесс с быстрым решением. На Домклик подать заявку на получение ипотеки Сбера можно онлайн, а получить решение за 5 минут без визитов в офис. Не важно, выбрали вы недвижимость, или еще в поисках жилья мечты.