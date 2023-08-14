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Банк России проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа

Дата публикации: 14 авг 2023
Банк России проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке 15 августа

Завтра, 15 августа 2023 года, ЦБ РФ проведет внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке.

«Во вторник, 15 августа 2023 года, состоится заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров — 10:30 по московскому времени», — сообщается на сайте Центробанка.

Ранее 21 июля 2023 года Центробанк принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. Сейчас она составляет 8,50%.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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