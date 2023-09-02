Центробанк не исключил дальнейшее повышение ключевой ставки
Банк России будет оценивать поступающие данные, на основе которых примет решение о дальнейших действиях в отношении ключевой ставки. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, не исключив, что совет директоров примет решение о повышении ставки на следующем заседании.
«В качестве проинфляционных факторов мы видим и сохранение нынешних достаточно высоких темпов роста кредитования, и бюджетный импульс возможный, и ослабление курса, и конечно, отсутствие разворота в инфляционных ожиданиях. Будем смотреть на эти данные, в зависимости от этого принимать решение, есть ли необходимость дальнейшего повышения ставки, мы не исключаем», — пояснила она.
По словам Набиуллиной, текущая денежно-кредитная политика направлена на обеспечение уровня инфляции 4% в 2024 году, в соответствии с чем и будет решаться вопрос о дальнейших мерах. Она отметила, что решение в августе было принято исходя из возросших рисков ценовой стабильности.
«Мы снижать ставку можем только тогда, когда увидим устойчивое снижение темпов роста цен», — подытожила председатель ЦБ.
Напомним, что Центробанк 15 августа повысил ключевую ставку до 12%. Следующее заседание совета директоров по ставке запланировано на 15 сентября.