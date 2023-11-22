Центробанк может получить право вводить лимиты на ипотеку
Центробанк с 2024 года может получить право вводить количественные ограничения для банков на выдачу ипотечных кредитов. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.
«Депутаты предложили нам вернуться к вопросу об использовании МПЛ (макропруденциальных лимитов — ред.) в ипотеке. Ожидаем, что уже в следующем году у нас появится этот инструмент, и мы будем его использовать», — рассказала Данилова в интервью газете «Известия».
По её словам, планируется, что при установлении лимитов на ипотеку регулятор будет опираться на показатели долговой нагрузки людей (соотношение платежей по всем кредитам и займам человека к доходам за месяц), первоначальный взнос и, возможно, срок кредита.
Как взять ипотеку с низким первоначальным взносом
Эти меры нужны для защиты людей и банков. ЦБ наблюдает ухудшение качества ипотечных кредитов: заметно растёт долговая нагрузка заёмщиков, которые берут ипотеку, растёт доля кредитов с низким первоначальным взносом, пояснила Данилова.
Ранее Центробанк повысил ключевую ставку до 15%. Следующее заседание по ставке пройдёт 15 декабря.