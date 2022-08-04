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Россияне оформили более 2,5 тысячи заявок на льготную ипотеку для строительства дома

Дата публикации: 04 авг 2022
Россияне оформили более 2,5 тысячи заявок на льготную ипотеку для строительства дома
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С начала 2022 года в России было подано более 2,5 тысячи заявок на льготную ипотеку для строительства частных домов. Как сообщилзаместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, расширение льготной ипотеки на ИЖС «стало еще одной востребованной мерой поддержки россиян, желающих улучшить свои жилищные условия».

Особой популярностью программа пользуется у жителей Московской и Ленинградской областей. Кроме того, немало заявок поступило из Москвы, Татарстана, Краснодарского края, Башкирии и Санкт-Петербурга.

«Программа продолжает развиваться: для разработки типовых решений строительства ИЖС привлекаются строительные девелоперы, развиваются электронные сервисы, с помощью которых можно выбрать оптимальный проект дома, подобрать подрядчика и оформить ипотеку», — подчеркнул Хуснуллин.

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В России сформировался высокий спрос на ИЖС

В 2021 году россияне ввели в эксплуатацию 49,1 миллиона квадратных метров частного жилья. Всего было построено свыше 370 тысяч домов. По сравнению с 2020 годом объемы частного строительства выросли на 23,4%, свидетельствуют данные Росстата. 

Объемы ИЖС в России продолжают расти. С января по март доля частных домов составила 62,3% от всего объема строительства. С января по апрель было введено 37,6 миллиона квадратных метров, говорится в отчете Росстата.

В 2022 году правительство рассчитывает выдать около 8 тысяч кредитов на строительство домов. Ожидается, что к 2030 году произойдет рост ввода частных домов до 50 миллионов квадратных метров в год.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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