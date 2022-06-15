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Недвижимость
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В каких регионах России покупают больше всего жилья: исследование Домклик

Дата публикации: 15 июн 2022
В каких регионах России покупают больше всего жилья: исследование Домклик
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В аналитическом центре Домклик подсчитали, в каких регионах страны люди чаще всего покупали жилье. Рассмотрен период с 1 января 2022 по 6 июня 2022 года. Учитывались как сделки с ипотекой, так и без нее.

Топ-10 регионов РФ по общему количеству сделок

Как видно из графика ниже, чаще всего люди покупали недвижимость в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской области, Республике Башкортостан, Краснодарском крае, Челябинской и Самарской областях, Республике Татарстан и Красноярском крае.

Общее количество сделок обозначено белым цветом. Количество ипотечных и неипотечных сделок обозначены желтым и зеленым цветом соответственно.

Топ-10 регионов РФ по количеству ипотечных и неипотечных сделок

На графике ниже показаны регионы-лидеры по количеству сделок купли-продажи недвижимости с явнаря по июнь 2022 года за свои средства — без ипотеки. Москва и область, а также Санкт-Петербург предсказуемо занимают верние строчки рейтинга, замыкают десятку Челябинская область и Приморский край.

C ипотечными сделками тоже без особых сюрпризов. Москва и область, Санкт-Петербург — в топе рейтинга, замыкают десятку Челябинская область, ХМАО и Самарская область.

Факторы, которые влияют на спрос на недвижимость

К факторам, оказывающим наиболее заметное влиняние на спрос и привлекательность жилья в регионах РФ, специалисты аналитического центра Домклик отнесли следующие:

Высокий доход населения.По данным Росстата за первый квартал 2022, к регионам с наибольшим доходом относятся Москва (83,1 тыс. руб. в месяц), Санкт-Петербург (52,7 тыс. руб.), Московская область (49,2 тыс. руб.), Республика Татарстан (37,8 тыс. руб.), Краснодарский край (37,2 тыс. руб.), Свердловская область (37,2 тыс. руб.) и Красноярский край (34,5 тыс. руб.). Все эти регионы входят в топ-30 по среднему доходу на душу населения.

Доступная стоимость жилья. Из перечисленных регионов выделяются невысокими ценами за кв. м Республика Башкортостан (43,1 тыс. руб.), Челябинская область (43,7 тыс. руб.), Самарская область (47,5 тыс. руб.), Свердловская область (49 тыс. руб.). Для сравнения средняя стоимость кв. м в Москве и Санкт-Петербурге составляет 288 тыс. руб и 165 тыс. руб. соответственно.

Развитая инфраструктура. Помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга городская инфраструктура активно развивается в Свердловской и Самарской областях, Красноярском крае, а также в ставшем очень популярным для переезда Краснодарском крае.

Наличие высших учебных заведений. Этот фактор также обеспечивает городам значительный приток населения за счет студентов и иммигрантов — и, как следствие, стабильный приток вложений в недвижимость. Люди приезжают из других регионов, чтобы учиться в таких вузах как МГУ, МГТУ, МФТИ (Москва и область), СПбГУ (Санкт-Петербург), а также в УрФУ (Екатеринбург), КФУ (Казань), СФУ (Красноярск).

Привлекательность для туристов. По данным сервиса OneTwoTrip, большой популярностью среди туристов пользуются Москва, Санкт-Петербург, Казань, города Краснодарского края. Стоит отметить, что в этих городах проводился чемпионат мира по футболу в 2018 году. В число городов, принимавших матчи чемпионата, также вошли Самара и Екатеринбург.

Купить или снять недвижимость в своем городе

Аналитика Домклик
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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