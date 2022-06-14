Cбер снова снизил ставки по ипотеке
Сбер снизил ставки сразу по всем рыночным ипотечным программам. Снижение составило 0,4% — теперь минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке и на вторичное жилье в рамках базовых программ составляет 10,5% годовых.
Снижение ставок коснулось следующих ипотечных программ:
- Вторичное жильё (ставка от 10,5%)
- Новостройка (ставка от 10,5%)
- Строительство жилого дома (ставка от 10,5%)
- Загородная недвижимость (ставка от 10,8%)
- Рефинансирование (ставка от 5,7%)
- Кредит под залог недвижимости (ставка от 10,8%)
- Военная ипотека (ставка от 9,9%)
- Гараж (ставка от 11%)
Ставки также снизились по ипотеке в рамках программы сотрудничества Сбера с субъектами РФ.
Условия по льготным программам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT» не изменились.
«Мы продолжаем последовательно снижать ставки, оперативно реагируя на снижение Банком России ключевой ставки. Это отличные новости для заёмщиков, ведь доступность всех наших ипотечных программ стабильно растёт. Всё это вместе с широким ассортиментом льготных программ позитивно сказывается на рынке жилья. Сбер, соответственно, продолжает наращивать темпы кредитования. По данным аналитиков Домклик, только за пять месяцев этого года мы выдали 300 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 923 млрд рублей. Думаю, уже к июлю мы преодолеем триллионный рубеж».