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ЦБ выступает за единственную программу льготной ипотеки в России

Дата публикации: 08 нояб 2023
ЦБ выступает за единственную программу льготной ипотеки в России

Центробанк считает, что в России должна быть всего одна льготная программа ипотеки, которая будет помогать действительно нуждающимся в жилье гражданам. Об этом заявила журналистам зампред Банка России Ольга Полякова.

«Мы, конечно, не поддерживаем различные льготные программы, и мы выступаем за то, чтобы была одна-единственная льготная программа ипотечная, которая действительно будет обеспечивать доступность этого жилья», — рассказала она.

По ее словам, регулятор не поддерживает продление самой популярной программы на первичное жилье, которая изначально задумывалась как антикризисная и временная.

Полякова отметила, что ЦБ выступает за социально направленную программу для людей, которым необходимо улучшение жилищных условий.

«Это должна быть социальная поддержка. Это должна быть именно социально направленная льготная программа, а не та программа, которая каждый раз раскручивает эту спираль», — добавила она.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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