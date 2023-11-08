ЦБ выступает за единственную программу льготной ипотеки в России
Центробанк считает, что в России должна быть всего одна льготная программа ипотеки, которая будет помогать действительно нуждающимся в жилье гражданам. Об этом заявила журналистам зампред Банка России Ольга Полякова.
«Мы, конечно, не поддерживаем различные льготные программы, и мы выступаем за то, чтобы была одна-единственная льготная программа ипотечная, которая действительно будет обеспечивать доступность этого жилья», — рассказала она.
По ее словам, регулятор не поддерживает продление самой популярной программы на первичное жилье, которая изначально задумывалась как антикризисная и временная.
Полякова отметила, что ЦБ выступает за социально направленную программу для людей, которым необходимо улучшение жилищных условий.
«Это должна быть социальная поддержка. Это должна быть именно социально направленная льготная программа, а не та программа, которая каждый раз раскручивает эту спираль», — добавила она.