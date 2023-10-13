ЦБ на заседании в октябре рассмотрит альтернативы решения по ставке
Банк России на заседании 27 октября оценит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки, а также рассмотрит соответствующие альтернативы. Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» зампред регулятора Алексей Заботкин.
«Мы будем оценивать целесообразность дальнейшего повышения ставки. Я думаю, что круг альтернатив, который будет рассматриваться, довольно широк», — отметил он.
По его словам, Центробанк по-прежнему придерживается стратегии учета рисков инфляции, в связи с чем будет приниматься решение по ставке.
Зампред пояснил, что фраза «оценивает целесообразность» предполагает значимую вероятность изменения ставки на следующем заседании.
Помимо обсуждения вопроса ключевой ставки 27 октября будет опубликован среднесрочный макроэкономический прогноз, а также пройдет пресс-конференция председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Доклад о денежно-кредитной политике будет обнародован 7 ноября.
Ранее Домклик писал, что Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых.