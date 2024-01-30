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ЦБ может понизить ключевую ставку во второй половине года
Дата публикации: 30 янв 2024
Ситуация с инфляцией в России может позволить снизить ключевую ставку во втором полугодии 2024-го. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «РИА Новости».
Если посмотрите на наш базовый прогноз, мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных.
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации
По ее словам, нужно убедиться в том, что тенденция снижения инфляции устойчивая.
Центробанк борется с инфляцией, планомерно повышая ключевую ставку с июля 2023 года. В августе он поднял показатель на целых 3,5%. Последнее заседание ЦБ по этому вопросу прошло в декабре 2023-го — тогда он повысил ставку на 100 б. п., до 16% годовых. Следующее заседание состоится 16 февраля.
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Анна Кузнецова
Автор статьи
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