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ЦБ может понизить ключевую ставку во второй половине года

Дата публикации: 30 янв 2024
ЦБ может понизить ключевую ставку во второй половине года

Ситуация с инфляцией в России может позволить снизить ключевую ставку во втором полугодии 2024-го. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью «РИА Новости».

Если посмотрите на наш базовый прогноз, мы видим пространство для снижения ставки в этом году, скорее, во втором полугодии. Когда именно это произойдет, будет зависеть от поступающих данных.

Фото эксперта
Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка Российской Федерации

По ее словам, нужно убедиться в том, что тенденция снижения инфляции устойчивая.

Центробанк борется с инфляцией, планомерно повышая ключевую ставку с июля 2023 года. В августе он поднял показатель на целых 3,5%. Последнее заседание ЦБ по этому вопросу прошло в декабре 2023-го — тогда он повысил ставку на 100 б. п., до 16% годовых. Следующее заседание состоится 16 февраля.

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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