В Москве доля новостроек в общем количестве выданных кредитов уменьшилась до 41,8% — исследование Домклик
Аналитический центр Домклик изучил спрос на ипотеку в столице и регионах Центрального федерального округа. Эксперты оценили востребованность ключевых типов недвижимости: первичные и вторичные квартиры, загородная недвижимость, индивидуальное строительство.
Первичный рынок
После отмены Господдержки и корректировки Семейной ипотеки доля первичного рынка в ЦФО, ожидаемо, сократилась – с 35,1% в первом полугодии 2024 года до 27,8% в июле-августе.
Интересно, что снижение доли первичного рынка в Московском регионе (Москва и МО) сравнимо с остальными регионами округа: изменение доли первичного рынка по отношению к первому полугодию лежит в пределах 10 п.п. Другими словами, на изменения условий льготного кредитования и крупнейшие регионы, и небольшие субъекты ЦФО среагировали схоже.
Добавим, что в ЦФО есть только четыре региона, на которые распространяются условия обновленной Семейной ипотеки – Белгородская, Костромская, Курская и Тамбовская области. Однако спрос в этих регионах невелик, чтобы отразиться на статистике целого округа: в июле-августе на эти субъекты пришлось всего 6,5% всех сделок на первичном рынке ЦФО.
Что касается столицы, то в Москве доля новостроек в общем количестве выданных кредитов уменьшилась с 50,3% в первом полугодии до 41,8% во втором.
Аналитики Домклик полагают, что в скором времени эта цифра будет еще меньше: с 1 августа в Москве законодательно запретили строить квартиры менее 28 кв.м. Согласно статистике ипотечных сделок Сбера, малогабаритные квартиры (однокомнатные) – наиболее востребованный сегмент на первичном рынке столицы. В первом полугодии 2024 года на его долю пришлась примерно половина всех выдач (49,8%).
Рынок ИЖС
Спрос на строящиеся частные жилые дома пережил резкий спад с 18,8% до 3,5% (-15,3 п.п. с первого полугодия). Снижение показателя обусловлено отменой Господдержки и серьезным ограничением Семейной ипотеки: в первом полугодии 2024 года на эти программы приходилось 97,4% всех сделок на рынке ИЖС в ЦФО.
Наиболее ощутимое снижение пережил рынок ИЖС Московской области - на 23,1 п.п. (до 5,6%). В первом полугодии она лидировала в ЦФО не только по количеству сделок на ИЖС, но и по их доле в общей структуре ипотеки.
В Москве доля рынка ИЖС снизилась с 12,4% в январе-июне до 3,1% в июле-августе.
Вторичный рынок (квартиры)
По ЦФО доля вторичных квартир существенно выросла после отмены массовых льготных программ – до 61,5% в июле-августе (+19,7 п.п. с первого полугодия).
В Московской области доля вторичного жилья выросла до 58,3% – на 23,2 п.п. выше, чем в первом полугодии 2024 года. Аналитики Домклик полагают, что основная часть спроса перетекла с рынка ИЖС после отмены массовых льготных программ.
В июле-августе доля вторичного рынка в Москве составила 47,9% ипотечных сделок, что значительно ниже показателей Подмосковья (58,3%) и других регионов Центрального федерального округа (70,3%).
Относительно невысокий спрос на готовые квартиры в столице связан с высокой популярностью льготных программ со сниженными ставками. Так, за последние два месяца доля льготных кредитов в Москве составила 44,5%, это самый высокий показатель среди всех регионов ЦФО.
Вторичный рынок (загородная недвижимость)
В июле-августе выросла не только доля вторичных квартир, но и доля загородной недвижимости. По ЦФО, показатель увеличился до 3,9%. В Москве картина аналогична: доля в июле-августе составила 3,9%. В Подмосковье показатель был выше: доля загородной недвижимости выросла до 6,9%.
Методология: как и что считали аналитики
Аналитики Домклик рассмотрели ипотечные сделки Сбербанка в Москве, Московской области и других регионах Центрального федерального округа (ЦФО) за июль-август 2024 года.
Эксперты оценили распределение выдач по основным типам недвижимости – первичные квартиры, вторичные квартиры, индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), загородная недвижимость.
Было проведено сравнение этих данных со статистикой за первое полугодие 2024 года – период до масштабной корректировки льготной ипотеки.