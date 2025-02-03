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Росреестр рассказал о правилах ускоренной регистрации сделок с недвижимостью

Дата публикации: 03 фев 2025
Росреестр рассказал о правилах ускоренной регистрации сделок с недвижимостью

В России с 1 января некоторые сделки с недвижимостью можно зарегистрировать в Росреестре за один рабочий день. Что для этого нужно, рассказали в столичном управлении ведомства.

«С 1 января Росреестр ввел ускоренную регистрацию по некоторым сделкам с недвижимостью. Учетно-регистрационные действия в таких случаях будут осуществляться в срок не более одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов», — говорится в сообщении.

Ускоренная процедура доступна при регистрации:

  • ипотеки на основании соответствующего договора;
  • прав на квартиру на основании договора купли-продажи (кроме случаев продажи с публичных торгов);
  • договора дарения, составленного в простой письменной форме.

Как отметили в Росреестре, ускоренная регистрация возможна только по инициативе заявителя. За нее придется заплатить повышенную пошлину.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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Комментарии8
И
Ирина В.
день назад

Я не поняла, договор дарения теперь только в нотариальной форме. "Ускоренная процедура доступна при регистрации:

ипотеки на основании соответствующего договора;

прав на квартиру на основании договора купли-продажи (кроме случаев продажи с публичных торгов);

договора дарения, составленного в простой письменной форме.".

Домклик
20 часов назад

Ирина В.здравствуйте! Подробнее рассказали в статье.

Е
Елена Г.
день назад

Простую письменную форму договора , про дарении использовать с 2025 года нельзя ..

Домклик
20 часов назад

Елена Г.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

Э
Эдуард Г.
день назад

Повышенная пошлина в каком размере? Спасибо

Домклик
21 час назад

Эдуард Г.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить напрямую в службе поддержки Росреестра.

М
Марина А.
2 дня назад

Как буд то сделок очередь 🤣их и так регистрируют в тот же день))) разве что кто не знает будет платить

Домклик
21 час назад

Марина А.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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