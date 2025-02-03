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Росреестр рассказал о правилах ускоренной регистрации сделок с недвижимостью
Дата публикации: 03 фев 2025
В России с 1 января некоторые сделки с недвижимостью можно зарегистрировать в Росреестре за один рабочий день. Что для этого нужно, рассказали в столичном управлении ведомства.
«С 1 января Росреестр ввел ускоренную регистрацию по некоторым сделкам с недвижимостью. Учетно-регистрационные действия в таких случаях будут осуществляться в срок не более одного рабочего дня, следующего за днем приема заявления и документов», — говорится в сообщении.
Ускоренная процедура доступна при регистрации:
- ипотеки на основании соответствующего договора;
- прав на квартиру на основании договора купли-продажи (кроме случаев продажи с публичных торгов);
- договора дарения, составленного в простой письменной форме.
Как отметили в Росреестре, ускоренная регистрация возможна только по инициативе заявителя. За нее придется заплатить повышенную пошлину.
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Юля Тихонова
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Я не поняла, договор дарения теперь только в нотариальной форме. "Ускоренная процедура доступна при регистрации:
ипотеки на основании соответствующего договора;
прав на квартиру на основании договора купли-продажи (кроме случаев продажи с публичных торгов);
договора дарения, составленного в простой письменной форме.".
Ирина В.здравствуйте! Подробнее рассказали в статье.
Простую письменную форму договора , про дарении использовать с 2025 года нельзя ..
Елена Г.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.
Повышенная пошлина в каком размере? Спасибо
Эдуард Г.здравствуйте! Этот вопрос рекомендуем уточнить напрямую в службе поддержки Росреестра.
Как буд то сделок очередь 🤣их и так регистрируют в тот же день))) разве что кто не знает будет платить
Марина А.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.