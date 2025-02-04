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Норматив стоимости «квадрата» жилья в России снизили до 107,6 тыс. рублей

Дата публикации: вчера 17:05
Норматив стоимости «квадрата» жилья в России снизили до 107,6 тыс. рублей

Минстрой России утвердил норматив стоимости 1 кв. метра жилья на первую половину 2025 года на уровне 107,6 тыс. руб. Это на 1,3% меньше, чем во втором полугодии 2024-го. Такой приказ ведомства размещен на портале правовой информации.

«Определить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2025 года в размере 107 611 (Сто семь тысяч шестьсот одиннадцать) руб.», — говорится в документе.

Во втором полугодии 2024-го это значение равнялось 109 002 руб.

Этим же приказом Минстрой установил среднюю рыночную стоимость 1 кв. м жилья в регионах на первый квартал 2025 года.

Так, самая высокая стоимость «квадрата» на Чукотке — 233,8 тыс. руб., в Ямало-Ненецком автономном округе — 181,9 тыс. руб., Приморском крае — 175,1 тыс. руб. Следом идут Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, где цена 1 кв. м составляет 174,2 тыс. руб., 165,3 тыс. руб. и 163,5 тыс. руб. соответственно.

Самое низкое значение утвердили для Кабардино-Балкарии — 45,6 тыс. руб. за «квадрат», Ингушетии — 56,7 тыс. руб., Орловской области — 67,1 тыс. руб. и Калмыкии — 69,9 тыс. руб. Также в списке регионов с наименьшей стоимостью 1 кв. м Мордовия (70,2 тыс. руб.), Тамбовская область (73,5 тыс. руб.) и Северная Осетия (73,8 тыс. руб.).

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Новости
Цены на недвижимость
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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