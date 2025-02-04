Росреестр запустил калькулятор для расчета госпошлин
На сайте Росреестра появился сервис, где заранее можно рассчитать размер госпошлины за действия с недвижимостью. Называется он «Калькулятор госпошлины».
С 1 января 2025 года изменился размер и порядок расчета ряда госпошлин за действия с недвижимостью, в том числе речь о ее постановке на кадастровый учет и оформлении в собственность. Как отметили в Росреестре, в некоторых случаях цена пошлины фиксированная, а в других зависит от кадастровой стоимости объекта, цены сделки, а также от того, кто обращается за услугой, физлицо или юрлицо.
«Для удобного перехода на новый порядок расчета госпошлины Росреестр разработал несколько инструментов. Один из них — цифровой сервис "Калькулятор госпошлины". Любой гражданин при необходимости сможет в онлайн-режиме самостоятельно рассчитать сумму госпошлины, что удобно при планировании операций с недвижимостью. Для работы с калькулятором не требуется авторизация на сайте», — сказал замруководителя Росреестра Максим Смирнов.
Для того чтобы рассчитать госпошлину с помощью сервиса, нужно заполнить все поля: выбрать тип регистрационного действия, заявителя, указать кадастровый номер, объект и так далее. В некоторых случаях могут потребоваться и другие данные. Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой.
При указании кадастрового номера сервис автоматически запрашивает в ЕГРН кадастровую стоимость недвижимости, подчеркнули в ведомстве.
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