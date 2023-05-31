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Более половины россиян с ипотекой отдают менее 30% дохода на погашение кредита

Дата публикации: 31 мая 2023
Более половины россиян с ипотекой отдают менее 30% дохода на погашение кредита
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Около 62% граждан России, у которых есть ипотека, отдают не более 30% дохода семьи на погашение кредита. Такие данные привели в ДОМ.РФ по итогам совместного с ВЦИОМ исследования портрета классического ипотечного заёмщика в 2022 году.

«Долговая нагрузка на заёмщиков в целом распределяется умеренно. Почти две трети из них тратят на обслуживание ипотечного кредита не более 30% семейного дохода при условии двух работающих членов семьи», — сообщили в ДОМ.РФ, отметив, что платежи по ипотеке от 50% семейного дохода фиксировались в 2022 году у 23% заёмщиков.

В среднем размер ежемесячного платежа по ипотеке в 2022 году составлял 26-28 тыс. рублей в месяц, средняя сумма кредита на первичном рынке составила 5 млн рублей, а на вторичном — 3 млн рублей.

Большинство жителей страны брали ипотеку для улучшения жилищных условий и только 4% — для инвестиционных целей. При этом преобладала покупка квартир — 88% кредитов, еще 12% — оформляли кредит на приобретение частного дома.

Кто оформлял ипотеку

По данным исследования, 77% от общего числа получателей ипотеки в 2022 году имеют высшее образование и работают специалистами или руководителями в промышленности, строительстве, торговле, образовании, медицине и других сферах.

Семьи с детьми составили 75% заёмщиков, при этом семьи с двумя детьми и более составили — 28%, с одним ребёнком — 25%, у 4,3% получателей кредита в 2022 году родился ребёнок.

Почти половину заёмщиков составляют молодые семьи до 35 лет, но возраст людей, оформляющих ипотеку, постепенно повышается — за 4,5 года с 33,2 до 37,8 лет, отмечается в исследовании.

Как проводили исследование

В исследовании были использованы два опроса: «Спрос на жилье и ипотеку в 2022 году», который провели осенью 2022 года, и «Ипотечные заёмщики 2022 года» — прошёл в декабре 2022 года.

Всего в опросе приняли участие свыше 6,2 тыс. респондентов старше 18 лет по всей России.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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