Более 50% россиян хотя бы 1 раз переезжали жить в другой город — исследование Домклик и Работа.ру
Более 50% жителей России хотя бы 1 раз переезжали в другой город, при этом 28% меняли постоянное место жительства, а 25% переезжали временно. 47% никогда не переезжали из города постоянного проживания, следует из совместного исследования Работа.ру и Домклик.
В опросе сервисов участвовали более 5 000 пользователей старше 18 лет из всех регионов страны. Данные Домклик основаны на анализе ипотечных сделок Сбера.
Где жили и как искали недвижимость
Из свыше 2 650 респондентов, переезжавших жить в другой город, большинство — 39% — снимали жилье в аренду у частных лиц. Каждому пятому в вопросах жилья помогал работодатель — 21%. Еще 18% приобретали жилье при переезде в другой город, 14% признаются, что жили у друзей или родственников, а 8% — в предоставляемом общежитии.
Большинство респондентов — 37%, которым доводилось переезжать, в поисках жилья рассчитывали на собственные силы — заработную плату, доходы от бизнеса или пассивные доходы. 28% — задействовали личные накопления и сбережения, 18% — получали помощь от работодателя, 13% — брали ипотеку, 9% — занимали деньги у близких, 6% — кредитовались, еще 2% заявили, что получали государственные выплаты и субсидии. Остальные отмечали безвозмездную помощь семьи и родственников.
Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства
Отношение к ипотеке
Аналитики Домклик фиксируют устойчивый интерес россиян к покупке недвижимости в ипотеку: несмотря на динамику доходов населения, месячная доля сделок с ипотекой на начало и на конец 2022 года отличается незначительно и составляет около 82%.
Важный драйвер ипотеки — льготные программы от государства. По данным января 2023 года, и в Москве, и в Санкт-Петербурге доля льготной ипотеки составляет около 40% от всех заключенных ипотечных сделок за месяц. Наиболее востребованные программы — «Господдержка» и «Семейная ипотека».
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Планируют ли переезд в 2023 году
На этот вопрос ответили более 5 000 респондентов. Подавляющее большинство — 86% россиян — не планируют переезд в другие города в 2023 году, 14% — напротив, переедут в другой город внутри страны.
Из тех, кто всё-таки планирует переезжать (свыше 700 человек), более половины — 53% — будут снимать жилье в аренду у частных лиц, еще 22% — будут жить у друзей и родни, 19% с жильем поможет работодатель и только 6% — планируют приобрести жилье в новом городе.
Цены на недвижимость в январе 2023 года
Аналитики Домклик проанализировали январские данные об ипотечных сделках Сбербанка, чтобы выяснить для будущих приобретателей недвижимости среднюю стоимость квадратного метра в крупнейших городах России.
Вот какие цены наблюдаются в регионах:
Город
Первичный рынок: Средняя стоимость м2 (тыс. руб) в январе 2023
Вторичный рынок: Средняя стоимость м2 (тыс. руб) в январе 2023
Москва
269,1
237,4
Санкт-Петербург
206,6
158,6
Краснодар
142
94,8
Казань
122,7
89,1
Нижний Новгород
117,3
86,8
Ростов-на-Дону
112
74,4
Екатеринбург
111,7
70,9
Красноярск
108
82,1
Омск
104,8
73,8
Пермь
104,4
66,7
Уфа
102,2
71,3
Новосибирск
101,9
91,3
Волгоград
85,2
64,9
Воронеж
84,6
76,5
Самара
80,6
74,3
Челябинск
70,5
55,6