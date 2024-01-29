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Более 318 тыс. гаражей и участков оформили в России по «гаражной амнистии»

Дата публикации: 29 янв 2024
Более 318 тыс. гаражей и участков оформили в России по «гаражной амнистии»

Свыше 318 тыс. гаражей и земельных участков зарегистрировали россияне по упрощенной схеме с начала действия «гаражной амнистии». Об этом сообщил глава Росреестра Олег Скуфинский.

Закон о «гаражной амнистии» действует в России с 1 сентября 2021 года. Он позволяет до 1 сентября 2026-го официально зарегистрировать права на гараж, которым владелец зачастую пользуется десятилетиями. Причем оформить можно не только саму постройку, но и бесплатно получить землю под ней.

«С начала действия закона о гаражной амнистии до 1 января 2024 года Росреестром по всей стране зарегистрировано более 318 тыс. объектов: 115 тыс. гаражей и 203 тыс. земельных участков под ними», — сказал Скуфинский «РИА Новости».

По его словам, в 2023 году ведомство зарегистрировало 180 тыс. гаражей и участков, это почти в полтора раза больше, чем в 2022-м.

Больше всего гаражей за время действия программы поставили на учет в Татарстане, Приморском крае, Ярославской, Московской и Ленинградской областях. Что касается земельных участков, тут лидерами стали Московская, Омская, Тюменская, Саратовская и Ленинградская области.

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Новости
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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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