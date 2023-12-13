Свыше 15 млн россиян зарегистрировали дома и участки по дачной амнистии
Более 15 млн граждан воспользовались дачной амнистией с момента ее запуска. Об этом сообщил глава правительства России Михаил Мишустин.
«Количество тех, кому помогла дачная амнистия, превысило 15 млн. Недавно начала работать дачная амнистия 2.0, которая решила целый ряд проблемных вопросов для людей», — приводятся на сайте правительства слова Мишустина.
Он отметил, что эти вопросы касаются оформления земли под жилыми домами, упрощенного уточнения границ земельных участков и приобретения прав на дома, построенные в советское время, а также дополнительной защиты интересов наследников.
Дачную амнистию запустили в 2006 году, с тех пор ее несколько раз продлевали и дополняли. Она позволяет гражданам регистрировать участки и дома в упрощенном порядке. В последний раз действие программы продлили до 2031 года.