Более 130 тыс. семей получили «Сельскую ипотеку» с момента ее запуска
Программой «Сельская ипотека», которая предусматривает выдачу кредита на покупку и строительство жилья в сельской местности по льготной ставке, с 2020 года воспользовались порядка 132 тыс. семей. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут.
«Основной наш инструмент — это сельская ипотека. Ею смогли, по предварительным итогам 2023 года, воспользоваться порядка 132 тыс. семей, мера поддержки продолжается», — сказала Лут в интервью ТАСС.
«Сельская ипотека» — это льготная ипотечная программа, которая начала работать в России весной 2020 года в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий. Вопросами ее финансирования занимается Министерство сельского хозяйства. Выделенные средства идут на субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам в рамках соглашений с уполномоченными банками.