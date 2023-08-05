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Безработным в России окажут финансовую помощь при переезде
Дата публикации: 05 авг 2023
Президент России Владимир Путин подписал закон о новой категории граждан, которые получат финансовую поддержку при переезде.
Теперь помощь при переезде смогут получить граждане, оказавшиеся без работы, и члены их семьи, если переезжают в другой регион для поиска работы или трудоустройства по направлению органов службы занятости.
По новому закону выделить средства на это должны будут региональные власти.
Ранее в России приняли закон, который наделил граждан рабочих профессий правом бесплатно получить от государства землю под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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