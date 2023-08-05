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Безработным в России окажут финансовую помощь при переезде

Дата публикации: 05 авг 2023
Безработным в России окажут финансовую помощь при переезде

Президент России Владимир Путин подписал закон о новой категории граждан, которые получат финансовую поддержку при переезде.

Теперь помощь при переезде смогут получить граждане, оказавшиеся без работы, и члены их семьи, если переезжают в другой регион для поиска работы или трудоустройства по направлению органов службы занятости.

По новому закону выделить средства на это должны будут региональные власти.

Ранее в России приняли закон, который наделил граждан рабочих профессий правом бесплатно получить от государства землю под индивидуальное жилищное строительство и личное подсобное хозяйство.

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Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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