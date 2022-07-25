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Бесплатный тест-драйв квартир появился в России

Дата публикации: 25 июл 2022
Бесплатный тест-драйв квартир появился в России

В регионах России появилась услуга тест-драйва квартир в новостройках. В них можно бесплатно «пожить» в течение нескольких часов. Квартиры полностью меблированы, в них есть вся необходимая бытовая техника для проживания и регулярно проводится клининг.

«Даже покупая автомобиль, люди хотят его протестировать. А квартира — еще более дорогое приобретение, и естественно, что ее покупатели хотят изучить со всех сторон до совершения сделки», ­­­— говорит руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Тест-драйв позволяет потенциальным покупателям «примерить» на себя квартиру, оценив такие факторы, как качество строительства, шумоизоляция, удобство. В «пробных» квартирах можно находиться с 9:00 до 21:00, в некоторых случаях разрешается остаться на полные сутки.

Зачем застройщикам бесплатно пускать людей в квартиры

Такая практика зародилась в Европе и начала проникать на российский рынок недвижимости в 2014 году, но на время пандемии тест-драйв квартир пришлось приостановить. Теперь борьба за покупателей снова обострилась. Ставки по ипотеке снизились, а те, кто держал деньги на вкладах под высокие проценты, постепенно их выводят и ищут новые пути инвестирования. В связи с этим девелоперы стали искать способы привлечения внимания к первичному жилью.

Пока услуга доступна лишь в некоторых городах Урала и Сибири, но в планах у застройщиков и риелторов — постепенно развивать тест-драйв квартир по всей стране.

Выбрать квартиру в новостройке

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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