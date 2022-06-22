Цифровизация: зачем жителям новостроек нужны мобильные приложения
В последние годы девелоперы все чаще вручают новоиспеченным жильцам вместе с ключами мобильные приложения. В них можно оплатить «коммуналку», заказать еду, вызвать сантехника и пустить в жилой комплекс гостей или курьера.
Зачем девелоперы создают мобильные приложения?
Прежде всего изменения в сфере девелопмента связаны с появлением новой аудитории. Сегодня большая часть потребителей — миллениалы. Для них все должно быть технологично, быстро и просто. Соответственно, жизнь в новой квартире тоже должна быть «оцифрована» — чтобы одним кликом решать все хозяйственные проблемы. Ведь основная функция мобильного приложения для жителей новостроек — именно хозяйственная.
Для девелоперов же одно из преимуществ цифровизации — то, что она повышает привлекательность объекта для потенциальных покупателей. В связи с этим количество запросов на мобильное приложение в сфере ЖКХ и автоматизацию УК стремительно растет — поданным PwC, в 2020 году 28 % девелоперов планировали разрабатывать собственное приложение.
Какие проблемы они решают?
Почти во всех подобных приложениях пользователь может быстро оплатить коммунальные услуги с помощью банковской карты. Причем в некоторых из них можно настроить автоплатеж, а в других — заплатить сразу за все помещения (квартиру, парковку, кладовку и пр.). В приложении MR Group (для проектов Mod, City Bay, «Павелецкая Сити», D1, FiliCity, Noble, «Метрополия», «Селигер Сити», Famous, «Эко Видное 2.0») для всех жилых комплексов застройщика подключается автоплатеж для оплаты коммунальных услуг, чтобы не забывать об оплате.
Если же в квартире установлена система «умный дом», показания счетчиков собираются автоматически и направляются в мобильное приложение и поставщикам услуг. В приложении «Кортрос» (девелопер ЖК Headliner, ILove, Bauman House, «Равновесие») есть разные сценарии для «умного дома». Один из них — «Мы ушли». При нем отключается освещение, закрываются шторы, включаются датчики проникновения. Сценарий «Мы пришли» возвращает квартиру в «жилое» состояние — включается свет, настраивается комфортный уровень работы кондиционера, электроприборы возвращаются в рабочее состояние. В один клик можно задать нужный режим работы для всех устройств — житель самостоятельно создает и настраивает сценарии. В MR Group тоже можно генерировать собственные сценарии — например, «зимний вечер для чтения» (70 % интенсивности света, подогрев пола, обогреватель и включенный чайник).
По прогнозамсервиса «Домиленд», цифровизация в сфере коммунальных услуг поможет сократить количество должников на 30% — это бы уменьшило суммарный долг на 180 миллиардов рублей. При этом только около 15% всех предприятий отрасли используют цифровые сервисы — эти показатели характерны в основном для Москвы. По подсчетам «Домиленда», обслуживающего более 200 управляющих компаний в России, с 2020 по 2022 год количество пользователей их приложения выросло на 45%, а доля пользователей, постоянно оплачивающих ЖКУ онлайн, — с 19 до 25%. Следовательно, цифровизация ЖКХ востребована.
Также в приложениях есть чаты или форма заявки в аварийно-диспетчерскую службу. Через них можно быстро вызвать сантехника, если вам нужно установить счетчики воды или устранить засоры, — без лишних звонков и долгого ожидания ответа специалиста. Там же можно отслеживать статус заявки, просмотреть историю всех обращений и оценить результаты работы службы. Приложение MR Group получает информацию о протечках, изменении качества воздуха, а также о задымлении или пожаре от специальных датчиков. Информация о нештатных ситуациях приходит жильцу в виде push-уведомления — где бы он ни находился, он сможет в удаленном режиме отключить все электроприборы или перекрыть воду.
Среди полезных свойств подобных приложений — безопасность. Во многих из них есть тревожная кнопка. При необходимости ее можно нажать — охране поступит вызов, и она через геолокационные сервисы определит местонахождение пользователя. Например, в приложении жилого комплекса Prime Park владелец квартиры может одним кликом вызвать службу быстрого реагирования, которая в течение 2-3 минут прибудет на место происшествия. Причем неважно, из какой точки квартала поступил вызов, — из квартиры, места общего пользования или парковой территории.
В некоторых приложениях можно подключить доступ к видеонаблюдению — к камерам на входе в здание, в местах общего пользования и на прилегающих территориях. С их помощью можно присматривать за детьми, гуляющими во дворе, или отслеживать, кто звонит в ваш домофон. Эти услуги предлагают не только московские комплексы — в Екатеринбурге есть множество девелоперов, активно развивающих личные приложения. Например, «Макаровский» или Clever Park. В них можно в прямом эфире смотреть трансляции с видеокамер, установленных на территории. В более премиальных жилых комплексах приложения дают жителям доступ на этажи, лифты, во внутренний двор и лифтовые холлы подземных этажей. Там же пользователь может удаленно управлять доступом в жилой комплекс — например, когда надо открыть дверь курьеру.
Еще в приложении можно общаться с соседями в домовых чатах — с гарантией, что в беседе участвуют только настоящие жители комплекса. Одновременно приложение работает как средство для обратной связи с управляющей компанией. В подобных чатах можно не просто обсуждать проблемы с такими же жителями, но и обращаться с ними к компании для быстрого решения. В мобильном приложении ГК «А101» (для ЖК «Испанские кварталы», «Скандинавия», «Белые ночи», «Прокшино») владелец квартиры может напрямую обратиться к управляющей компании и поставить оценку за качество обратной связи.
Наконец, мобильное приложение работает как маркетплейс. В нем управляющая компания и застройщик могут публиковать выгодные предложения от своих партнеров — например, с мебелью, стройматериалами или домашними услугами. В приложении Capital Living московского комплекса «Триколор» собраны предложения от более 70 брендов-партнеров. Среди них — рестораны, салоны красоты, магазины дизайнерской мебели. В мобильном приложении Prime Park есть доступ к услугам более высокого уровня — Prime Concept. Там можно получить помощь в подборе персонала (уборщиков, гувернанток, поваров), забронировать авиабилеты или заказать доставку. Все вопросы там можно обсудить с консьерж-сервисом в специальном чате, доступном 24/7.
Кроме того, через мобильные приложения устанавливается контакт между жителями комплекса и бизнесом на его территории. Так, если в жилом комплексе есть кофейня и она представлена в приложении, можно еще из дома заказывать кофе и не ждать на месте, когда его сварят, — это сэкономит много времени.