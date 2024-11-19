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Банки могут выдать свыше 2,2 трлн рублей кредитов по «Семейной ипотеке» к концу 2024 года

Новости
19 нояб 2024
1K
Банки могут выдать свыше 2,2 трлн рублей кредитов по «Семейной ипотеке» к концу 2024 года

«Семейная ипотека» поддерживает ипотечный рынок в России: в октябре более половины выдач кредитов пришлись на льготную программу. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

«В октябре более половины выдач, 54%, было обеспечено этой программой. Всего по итогам года по ней может быть предоставлено кредитов на 2,2 трлн рублей, что в целом сопоставимо с результатами прошлого года», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.

Она добавила, что во второй половине 2024 года наблюдается уменьшение перегрева на рынке жилья. По ее словам, влияние денежно-кредитной политики было определяющим, но прекращение безадресной льготной ипотеки и усиление мер против закредитованности граждан сыграли значимую роль.

«Выход рынка жилья из состояния перегрева первый шаг к тому, чтобы доступность жилья снова стала расти», — отметила глава ЦБ.

Ранее группа депутатов Госдумы попросила Правительство России увеличить лимиты по «Семейной ипотеке».

Новости
Курс недвижимости
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
Приобретали ли вы жилье в 2024 году и по какой программе?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
П
Пользователь
6 дней назад

Да никто уже не берет ипотеку, когда за наличку можно скупать квартиры сейчас за бесценок.

Домклик
6 дней назад

Пользовательздравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.

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