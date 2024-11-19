Банки могут выдать свыше 2,2 трлн рублей кредитов по «Семейной ипотеке» к концу 2024 года
«Семейная ипотека» поддерживает ипотечный рынок в России: в октябре более половины выдач кредитов пришлись на льготную программу. Об этом сообщила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.
«В октябре более половины выдач, 54%, было обеспечено этой программой. Всего по итогам года по ней может быть предоставлено кредитов на 2,2 трлн рублей, что в целом сопоставимо с результатами прошлого года», — сказала Набиуллина, выступая в Госдуме.
Она добавила, что во второй половине 2024 года наблюдается уменьшение перегрева на рынке жилья. По ее словам, влияние денежно-кредитной политики было определяющим, но прекращение безадресной льготной ипотеки и усиление мер против закредитованности граждан сыграли значимую роль.
«Выход рынка жилья из состояния перегрева первый шаг к тому, чтобы доступность жилья снова стала расти», — отметила глава ЦБ.
Ранее группа депутатов Госдумы попросила Правительство России увеличить лимиты по «Семейной ипотеке».
Да никто уже не берет ипотеку, когда за наличку можно скупать квартиры сейчас за бесценок.
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