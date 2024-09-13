Банк России принял решение повысить ключевую ставку до 19,00% годовых
Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19,00% годовых. Об этом сообщается в заявлении регулятора.
Текущее инфляционное давление остается высоким. Годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит июльский прогнозный диапазон 6,5–7,0%. Рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году.
Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2025 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 25 октября 2024 года.
На что влияет ключевая ставка
Ключевая ставка определяет минимальную стоимость денег для обычных банков. Это минимальный процент, под который Центробанк выдает банкам кредиты или берет их средства на хранение.
С населением Банк России напрямую не работает — взять кредит по ключевой ставке человек не может, он может обратиться в коммерческий банк.
Для граждан основная причина изменения ипотечных ставок — это изменение ключевой ставки Центробанка. Чем выше ключевая ставка, тем выше ставки по ипотеке. И наоборот: чем ключевая ставка ниже, тем ниже ставки по кредитам.