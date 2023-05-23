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Арктическую ипотеку могут запустить в России летом 2023 года

Дата публикации: 23 мая 2023
Арктическую ипотеку могут запустить в России летом 2023 года

Арктическую ипотеку могут запустить в России уже летом 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«У меня ощущение, что в течение этого лета мы её запустим», — сказал Трутнев журналистам на полях российско-китайского бизнес-форума в Шанхае.

Он подчеркнул, что Дальневостчная ипотека уже успешно реализуется и будет перенесена на российскую территорию Арктики.

Ранее в правительстве сообщили, что льготную ипотеку в дальневосточных регионах с 2019 года оформили уже более 67 тыс. семей. На расширение госпрограммы и запуск арктической ипотеки из федерального бюджета понадобится 11,6 млрд рублей до 2035 года, в том числе в 2023-2025 годах — 4 млрд рублей, подсчитали в Минфине.

Что такое Дальневосточная ипотека

Программа позволяет купить жилье на Дальнем Востоке под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на дальневосточную ипотеку в Сбербанке начинаются от 1,5% годовых. В 2022 году программа вошла в тройку самых востребованных льготных ипотечных программ Сбера.

Получить Дальневосточную ипотеку могут:

  • Участники программы «Дальневосточный гектар»
  • Семья с детьми или без, в которой муж и жена не достигли 36-летнего возраста
  • Семья с одним родителем, которому ещё не исполнилось 36 лет и одним или несколькими детьми до 19 лет
  • Работники государственных или муниципальных медицинских и образовательных организаций вне зависимости от возраста и семейного положения с общим стажем в должности не менее 5 лет

Взять ипотеку можно и под строительство жилья. Основное условие — оформить прописку в приобретенной недвижимости, при этом обязательного требования о проживании на территории региона нет. Получить такую ипотеку можно один раз в жизни. В залог можно оставить недвижимость в любом регионе страны. Рефинансирование не предусмотрено. 

Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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