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Аренда «однушки» в Москве подорожала на 20% в 2023 году

Дата публикации: 10 дек 2023
Аренда «однушки» в Москве подорожала на 20% в 2023 году

Средняя стоимость съемных однокомнатных квартир в столице с марта по декабрь этого года выросла на 20%. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор риелторской компании «Миэль».

«Сильнее всего цены выросли в центре и на севере столицы. В среднем по городу прирост составил около 20%», — пишет издание.

Похожие значения фиксируются в большинстве административных округов, кроме Троицкого (+11,3%), где сдают минимальное количество жилья, подчеркивают риелторы.

Наибольший рост арендных ставок отмечается в ЦАО (+23,7%). Месячная аренда там достигает 70,5 тыс. руб. в месяц. Примерно такие же цифры в Северном административном округе: +23,5%, до 48,4 тыс. руб. Затем следуют Северо-Восточный (+22,8%), Северо-Западный (+22,7%), Южный (+22,5%) и Новомосковский округа (+22,3). Стоимость аренды там составляет 45 тыс. руб., 45,7 тыс. руб., 43,6 тыс. руб. и 37,2 тыс. руб. соответственно.

Как отметили в «Миэль», цены начали повышаться еще весной, но особенно активно стоимость аренды росла осенью, что объясняется сезонностью. При этом значительнее всего увеличивается спрос на квартиры экономкласса, соответственно, и цены тоже — примерно на 10 тыс. руб. по сравнению с мартом.

Читайте также: Арендная плата: как определить и выставить адекватную стоимость аренды квартиры

Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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