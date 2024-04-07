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Аренда квартир подешевела в половине крупных городов России

Дата публикации: 07 апр 2024
Аренда квартир подешевела в половине крупных городов России

Цены на съемное жилье в первом квартале снизились по меньшей мере в половине больших городов России. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

«Аналитики подвели итоги первого квартала на рынке аренды квартир. Оказалось, что сильно поднявшиеся цены на съемное жилье "сдуваются" как минимум в половине крупных городов, а предложение, наоборот, растет», — говорится в исследовании.

Эксперты изучили предложения об аренде «однушек», «двушек» и «трешек» в 70 городах. Они выяснили, что ставки на однокомнатные квартиры выросли в 31 из них, в 39 — упали.

Активнее всего аренда «однушек» в первом квартале дорожала в Чите (+11%), Новокузнецке (+10,1%), Череповце (+9%), Кургане (+8,9%) и Челябинске (+8,3%). Дешевела — в Астрахани (–10%), Магнитогорске (-8,7%), Кемерово (-8,3%), Воронеже (-7,1%) и Белгороде (-6,9%).

Где подешевела аренда двухкомнатных и трехкомнатных квартир

Что касается «двушек», арендная ставка выросла в 38 городах, в 32 — снизилась. Больше всего жилье подорожало в Кургане (+10,8%), Череповце (+7,3%), Оренбурге (+6,1%), Московской области (+5,9%) и Липецке (+5,7%). Среди городов, где цены на съемные квартиры уменьшились, Чебоксары (-10%), Улан-Удэ (-8,6%), Вологда (-6,5%), Белгород (-6%) и Барнаул (5,9%).

Трехкомнатные квартиры стали сдавать дороже в 31 городе, дешевле — в 38, еще в одном городе стоимость осталась прежней. Больше всего цены выросли в Саранске (+18,4%), Нижнем Тагиле (+13,1%), Оренбурге (+11,8%), Челябинске (+9,1%) и Иваново (+8,9%). Сильнее всего упали они в Набережных Челнах (-13,5%), Белгороде (-12,3%), Орле (-11,8%), Саратове (-10%) и Рязани (-9,1%).

Если говорить отдельно о Москве и Санкт-Петербурге, в первом случае снимать и «однушку», и «двушку», и «трешку» стало дороже, во втором — дешевле.

«За прошлый год ставки аренды ознаменовались двузначным приростом, и весь первый квартал ценники приходили в равновесное состояние — где-то росли, где-то корректировались в меньшую сторону», — объясняет генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Однако по сравнению с показателями первого квартала 2023-го арендные ставки повысились. Съемные «однушки» подорожали на 20,8%, «двушки» — на 16,8%, «трешки» — на 11,6%.

Читайте также: Эксперт рассказал, как снизить ставку аренды жилья

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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