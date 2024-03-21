Эксперты рассказали, когда собственника могут выселить из квартиры
Изъять квартиру у владельца могут по ряду причин — среди них есть и не самые очевидные. Это, например, стихийные бедствия и эпидемии. Разбираемся вместе с юристами, какие бывают законные основания для выселения.
Основания, по которым у собственника могут принудительно изъять в том числе квартиру, прописаны в статье 235 Гражданского кодекса РФ. Вот некоторые из них, в том числе и наиболее распространенные.
Итак, жилье могут изъять по решению суда за долги, чтобы продать его, а полученной прибылью погасить задолженность перед кредиторами. Это сделают и в том случае, если имущество по закону не может принадлежать тому или иному человеку. Допустим, в качестве наследства ему перешла не та квартира, которую завещали.
Также изъятие жилья возможно в случае стихийных бедствий, аварий, эпидемий и других чрезвычайных ситуаций в интересах общества. При этом государство обязано выплатить собственнику стоимость имущества.
Конфисковать квартиру могут по решению суда в виде наказания за преступление или правонарушение. Как и жилье, купленное на неподтвержденные доходы, — в этом случае его забирают в доход государства.
Наиболее распространенной, как отмечает Надежда Полищук, является ситуация, когда банк продает на торгах предмет ипотеки в связи с образовавшейся задолженностью, а выручку от реализации забирает себе в качестве погашения задолженности.
«Если говорить про неоплаченные коммунальные услуги, то по общему правилу изъять квартиру из-за этого нельзя. Это возможно, если по данному вопросу уже прошел суд, его решение вступило в силу, исполнительный лист передан в службу судебных приставов, возбуждено исполнительное производство. И в этом случае судебный пристав, если у должника нет денег, может продать квартиру на торгах», — говорит эксперт.
Если владелец квартиры сделал незаконную перепланировку, суд может обязать собственника согласовать ее или вернуть все в первоначальный вид. При отказе или отсутствии реакции со стороны владельца есть шанс, что жилье изымут.
При этом судебная практика показывает, что продажа единственного жилья, которое не подпадает под критерии роскошного, не допускается. Это такая недвижимость, характеристики которой превосходят необходимую для проживания должника и его семьи. Однако это не касается ипотечной квартиры, подчеркивает Надежда Полищук.
Если решение о выселении уже вынесено, у собственника все равно есть шансы этого избежать. В этом ему поможет мировое соглашение, заключить которое можно на любой стадии спора. В этом документе могут быть прописаны условия об отсрочке или рассрочке выплаты долга, уступке прав требования, полном или частичном прощении либо признании долга, санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств и другие, подытожила юрист.
Кроме этого, недвижимость могут изъять, хотя это, конечно, крайняя мера, если собственник квартиры использует ее не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей, а также бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, то есть повреждает или уничтожает окна, двери, стены, пол и так далее.
Но сначала местная администрация предупредит собственника о необходимости устранить нарушения, а в тех случаях, когда нужен ремонт, ему дадут на это время. Если владелец жилья никак не реагирует, госорганы могут обратиться в суд с иском о продаже такой квартиры.
Как отмечает Сусана Киракосян, другие заинтересованные люди, например управляющая компания и ТСЖ, не имеют права пойти в суд с таким иском. Они могут лишь попросить об этом местную администрацию. Однако направление предупреждения и дальнейшие шаги — это право, а не обязанность последней. Заставить администрацию посодействовать выселению собственника нельзя.
Кроме того, должно быть собрано достаточно доказательств, подтверждающих ненадлежащее обращение с имуществом и регулярное нарушение прав соседей. В таком случае суд может принять решение продать квартиру нарушителя с публичных торгов. При этом собственнику выплатят деньги от продажи за вычетом расходов на исполнение судебного решения.
«Если в суде выяснится, что собственник устраняет нарушения, например, он уже убрал загрязнения, начал ремонт, то суд откажет в удовлетворении требований о его выселении», — резюмирует Сусана Киракосян.
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