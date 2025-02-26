Более половины россиян хотят купить жилье и сделать ремонт в 2025 году — опрос
Почти две трети (64%) опрошенных россиян планируют купить недвижимость или сделать ремонт в этом году, по сравнению с 2024-м число таких респондентов выросло на 9%. Таковы результаты исследования компании РОКВУЛ.
По данным экспертов, 22% участников опроса собираются построить или купить дом либо земельный участок (14% и 8% соответственно), 7% — приобрести квартиру, 35% — сделать ремонт. При этом граждан, желающих обзавестись квартирой или участком, за год стало на 3% меньше, доля же тех, кто планирует ремонт, наоборот, увеличилась — на 12%.
Среди тех, кто решил заняться в этом году ремонтом, 54% ограничатся косметическим, 36% респондентов намерены сделать утепление и звукоизоляцию, 30% нацелены на масштабную отделку нового дома или ремонт квартиры «под ключ». Кроме этого, 21% опрошенных хотят благоустроить участок под строительство.
Также эксперты выясняли, что россияне с осторожностью подходят к планам по улучшению жилищных условий. Так, 73% признались, что боятся существенных трат и затягивания сроков работ; 42% переживают, что им попадутся некачественные стройматериалы или фальсификат; 34% опасаются плохо выполненных работ.
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