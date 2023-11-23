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Исследование Домклик ко Дню матери: как часто россияне вкладывают маткапитал в ипотеку

Дата публикации: 23 нояб 2023
Исследование Домклик ко Дню матери: как часто россияне вкладывают маткапитал в ипотеку
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Около 17% ипотечных сделок проводятся с использованием средств материнского капитала — выяснили аналитики Домклик, проанализировав данные по выдачам ипотеки Сбера в 2023 году.

Также эксперты оценили средний возраст и доход покупательниц, их распределение по семейному положению и числу детей.

Сколько раз покупали недвижимость с использованием маткапитала в 2023 году

Помесячная динамика количества ипотечных сделок по покупке недвижимости, заключенных с использованием материнского капитала с января по октябрь 2023 года (указана сверху над столбцами, в тыс. шт.). Доля от общего числа сделок (указана в основании столбцов, в %). Предварительные данные за ноябрь 2023 года. Данные Сбера по РФ.
Помесячная динамика количества ипотечных сделок по покупке недвижимости, заключенных с использованием материнского капитала с января по октябрь 2023 года (указана сверху над столбцами, в тыс. шт.). Доля от общего числа сделок (указана в основании столбцов, в %). Предварительные данные за ноябрь 2023 года. Данные Сбера по РФ.

Всего в 2023 году покупатели недвижимости заключили более 191 тысяч сделок с использованием маткапитала, то есть примерно 16,6% от всех выдач ипотеки. Если рассматривать помесячную динамику за этот год, можно выделить два периода, когда число таких выдач существенно увеличивалось:

1. В начале года, после расширения «Семейной ипотеки» на семьи с двумя несовершеннолетними детьми и смягчения условий по IT-ипотеке. Как следствие, количество выдач выросло до 19 тыс. шт. — спрос держался на этом уровне по июль. В начале года также увеличилась доля выдач ипотеки с использованием маткапитала в общем количестве сделок до 19%. С того момента показатель менялся незначительно: доля выдач оставалась выше 15%.

2. В августе-сентябре, в период повышенной покупательской активности на всем рынке недвижимости. Как итог, количество выдач с использованием маткапитала увеличилось до 24-25 тыс. в месяц. Доля при этом снизилась, но незначительно — до 15%.

Россияне активно используют средства материнского капитала для приобретения недвижимости в ипотеку. Несмотря на значительные колебания спроса, доля в общем количестве ипотечных выдач не опускается ниже 15%. 

Ключевую роль в сохранении столь высокого значения играют льготные ипотечные программы, в частности, «Семейная ипотека». На сегодняшний день порядка 50% сделок с использованием маткапитала заключаются по этой программе.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

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Какие женщины покупают жильё с маткапиталом

Портрет покупательниц недвижимости с маткапиталом в крупнейших регионах: медианный доход (в тыс. руб.), медианный возраст, а также доли наиболее широких категорий покупательниц — женщин в браке и женщин с одним или двумя детьми (в %). Данные Сбера за 2023 год.
Портрет покупательниц недвижимости с маткапиталом в крупнейших регионах: медианный доход (в тыс. руб.), медианный возраст, а также доли наиболее широких категорий покупательниц — женщин в браке и женщин с одним или двумя детьми (в %). Данные Сбера за 2023 год.

Возраст

Средний возраст покупательниц недвижимости, использующих средства маткапитала, колеблется, как правило, от 32 до 34 лет. При этом в столичных регионах значение несколько выше — 35-36 лет.

Доход

В большинстве крупнейших регионов покупательницы зарабатывают приблизительно от 50 до 70 тыс. рублей в месяц. Самое высокое значение — в Москве и Санкт-Петербурге (112,9 тыс. и 89,7 тыс. соответственно), а самое низкое — в Волгоградской и Нижегородской областях (49 тыс. и 49,4 тыс. соответственно).

Семейное положение

Большинство покупательниц состоит в браке: их доля варьируется примерно от 60% до 70%. Наибольший процент отмечается в Нижегородской области (69,1%) и Краснодарском крае (67,8%), а реже всего — в Пермском (56,5%) и Красноярском (58,5%) крае.

Количество детей

Чаще всего сделки проводятся женщинами с одним или двумя детьми: в среднем в крупнейших регионах показатель составляет около 90%. Больше всего таких женщин в Санкт-Петербурге (94,1%) и Краснодарском крае (92,4%), а меньше всего – в Красноярском крае (81,9%) и Челябинской области (82,5%).

При этом наибольшая доля многодетных матерей (с 3 детьми и более) наблюдается в Самарской области (7,9%), Москве (6,6%) и Московской области (6,5%).

Как и что считали аналитики

Предметом анализа стали ипотечные сделки по покупке недвижимости, совершенные с использованием материнского капитала (данные Сбера по РФ). Аналитики Домклик определили, как менялись количество и доля этих сделок от общего числа выдач ипотеки в течение 2023 года.

На основе сделок, проведенных в регионах с городами-миллионниками, эксперты также составили портрет женщины, использующей маткапитал при покупке недвижимости. Были определены следующие характеристики: медианный возраст женщины-заемщика, медианный доход, распределение по семейному положению и по количеству детей.

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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