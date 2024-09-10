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Аналитики назвали среднюю стоимость новостройки и вторички в регионах ЦФО

Дата публикации: 10 сен 2024
Аналитики назвали среднюю стоимость новостройки и вторички в регионах ЦФО
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Средняя стоимость стандартной квартиры в новостройке площадью 50 кв. метров в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) составляет от 4 до 6 млн рублей. К таким результатам пришли аналитики Домклик, рассмотрев объявления по состоянию на конец августа 2024 года. Эксперты также вычислили среднюю стоимость квартиры на вторичке и загородного дома.

Сколько стоит первичка

Самые низкие цены на новостройки в 50 кв. метров зафиксированы в Смоленской (4,2 млн), Орловской (4,5 млн), Владимирской и Брянской (по 4,8 млн) областях. А самые высокие — в Тульской и Воронежской (по 6 млн), а также Тверской областях (5,7 млн рублей).

Сколько стоит вторичка

Вторичные квартиры в нестоличных регионах ЦФО, так же площадью 50 кв. метров, стоят от 4 до 5 млн рублей.

Самые дешевые лоты можно найти в Смоленской (3,5 млн), Брянской и Владимирской (по 3,7 млн) областях. Самые дорогие — в Воронежской (4,9 млн), Калужской (4,7 млн), Белгородской, Тамбовской и Тульской (по 4,5 млн) областях.

Сколько стоят загородные дома

Цены на рынке частных домов площадью 100 кв. метров варьируются от 4 до 6 млн рублей.

Дешевле всего стоят дома в Брянской и Смоленской (по 3,6 млн), а также Орловской (3,9 млн) областях. Дороже всего — в Воронежской и Ивановской (6,1 млн), а также Тульской (5,3 млн) областях.

Сколько стоит жильё в Московском регионе

В Москве стоимость стандартных квартир площадью 50 кв. метров в новостройках составила 19,2 млн рублей, на вторичке — 17 млн, а частных домов в 100 кв. метров — 12,6 млн рублей.

В Московской области квартиры в новостройке того же метража стоят 10 млн рублей, квартиры на вторичном рынке — 7,8 млн, частные дома в 100 кв. метров — 7,9 млн рублей.

Как считали аналитики

Стоимость первичных и вторичных квартир вычислялась как произведение медианной стоимости квадратного метра и стандартной площади 50 кв. метров.

А стоимость частных домов — как произведение медианной стоимости квадратного метра и стандартной площади 100 кв. метров.

Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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