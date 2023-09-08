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Недвижимость
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Эксперты составили карту стоимости квартир в Москве на вторичке и в новостройках: исследование Домклик

Дата публикации: 08 сен 2023
Эксперты составили карту стоимости квартир в Москве на вторичке и в новостройках: исследование Домклик
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Ко Дню города Москвы аналитический центр Домклик изучил цены в объявлениях о продаже первичной и вторичной недвижимости и определил стоимость стандартной квартиры площадью 35 кв. м в различных районах города. На основании рассчитанных данных были составлены тепловые карты цен для новостроек и вторичного жилья.

Цены на квартиры в Москве в августе 2023 года: новостройки

Карта стоимости стандартной квартиры на первичном рынке недвижимости. Для каждого района была посчитана медианная стоимость кв. м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе 56,2 тысяч объявлений на Домклик, актуальных на конец августа 2023.
Карта стоимости стандартной квартиры на первичном рынке недвижимости. Для каждого района была посчитана медианная стоимость кв. м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе 56,2 тысяч объявлений на Домклик, актуальных на конец августа 2023.

Районы Москвы с бюджетными квартирами в новостройках

Согласно данным Домклик на конец лета к районам Москвы, где расположены самые доступные квартиры площадью 35 кв. м, относятся:

  • Филимонковское поселение — 7 млн руб.
  • Бибирево — 7,1 млн руб.
  • Поселение Московский — 8 млн руб.
  • Рязановское поселение — 8,1 млн руб.
  • Щербинка — 8,1 млн руб.
  • Десеновское поселение — 8,2 млн руб.
  • Левобережный — 8,2 млн руб.
  • Поселение Кокошкино — 8,3 млн руб.
  • Марушкинское поселение — 8,3 млн руб.
  • Митино — 8,7 млн руб.

В список наиболее бюджетных районов по стоимости первичной недвижимости входят не только отдаленные районы, относящиеся к Новой Москве и ЗелАО, но и районы в пределах МКАД, такие как Бибирево, Левобережный, Митино.

Наиболее дорогими районами Москвы на сегодняшний день по-прежнему являются Якиманка (средняя цена квартиры площадью 35 кв. м — 77,6 млн руб.) и Тверской (68,9 млн руб.). Замыкает тройку лидеров по стоимости район Хамовники, однако отрыв по стоимости от Якиманки и Тверского значительный: однокомнатная квартира обойдется уже в 36,8 млн руб.

Наибольшее снижение стоимости квадратного метра фиксируется в таких районах, как Левобережный (-44%), Ростокино (-37%) и Фили-Давыдково (-25%).

Напомним, в марте 2023 года аналитики Домклик составили аналогичную карту стоимости квартир в Москве на вторичном рынке и в новостройках.

Цены на квартиры в Москве в августе 2023 года: вторичка

Карта стоимости стандартной квартиры на вторичном рынке недвижимости. Для каждого района была посчитана медианная стоимость кв. м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе 34,1 тысяч объявлений на Домклик, актуальных на конец августа 2023.
Карта стоимости стандартной квартиры на вторичном рынке недвижимости. Для каждого района была посчитана медианная стоимость кв. м, после чего полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры (35 кв. м). Данные основаны на анализе 34,1 тысяч объявлений на Домклик, актуальных на конец августа 2023.

Что касается вторичного рынка, то за последние шесть месяцев в списке бюджетных районов значительных изменений не произошло. На данный момент наиболее доступные квартиры площадью 35 кв. м по-прежнему располагаются в районах Новой Москвы:

  • Роговское поселение — 3,7 млн руб.
  • Кленовское поселение — 4,7 млн руб.
  • Новофедоровское поселение — 5,1 млн руб.
  • Первомайское поселение — 5, 5 млн руб.
  • Краснопахорское поселение — 5,5 млн руб.
  • Вороновское поселение — 5,5 млн руб.
  • Михайлово-Ярцевское поселение — 5,6 млн руб.
  • Косино-Ухтомский район — 5,9 млн руб.
  • Щаповское поселение — 6 млн руб.
  • Поселение Киевский — 6 млн руб.

Самая высокая стоимость за кв. м на вторичном рынке, ожидаемо, внутри Садового кольца. Из центральных районов к самым дорогим относятся — Хамовники, Арбат, Замоскворечье, Пресненский. Однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м в них можно купить за 28,9 млн руб, 27,6 млн руб и 22,2 млн руб и 21,8 млн руб соответственно.

На рынке готового жилья за последние полгода стоимость предложения осталась практически без изменений — на уровне 305 тыс. руб.

Читайте также: Рейтинг районов Санкт-Петербурга по стоимости долгосрочной аренды: исследование Домклик.

Аналитика Домклик
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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