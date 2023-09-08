Эксперты составили карту стоимости квартир в Москве на вторичке и в новостройках: исследование Домклик
Ко Дню города Москвы аналитический центр Домклик изучил цены в объявлениях о продаже первичной и вторичной недвижимости и определил стоимость стандартной квартиры площадью 35 кв. м в различных районах города. На основании рассчитанных данных были составлены тепловые карты цен для новостроек и вторичного жилья.
Цены на квартиры в Москве в августе 2023 года: новостройки
Районы Москвы с бюджетными квартирами в новостройках
Согласно данным Домклик на конец лета к районам Москвы, где расположены самые доступные квартиры площадью 35 кв. м, относятся:
- Филимонковское поселение — 7 млн руб.
- Бибирево — 7,1 млн руб.
- Поселение Московский — 8 млн руб.
- Рязановское поселение — 8,1 млн руб.
- Щербинка — 8,1 млн руб.
- Десеновское поселение — 8,2 млн руб.
- Левобережный — 8,2 млн руб.
- Поселение Кокошкино — 8,3 млн руб.
- Марушкинское поселение — 8,3 млн руб.
- Митино — 8,7 млн руб.
В список наиболее бюджетных районов по стоимости первичной недвижимости входят не только отдаленные районы, относящиеся к Новой Москве и ЗелАО, но и районы в пределах МКАД, такие как Бибирево, Левобережный, Митино.
Наиболее дорогими районами Москвы на сегодняшний день по-прежнему являются Якиманка (средняя цена квартиры площадью 35 кв. м — 77,6 млн руб.) и Тверской (68,9 млн руб.). Замыкает тройку лидеров по стоимости район Хамовники, однако отрыв по стоимости от Якиманки и Тверского значительный: однокомнатная квартира обойдется уже в 36,8 млн руб.
Наибольшее снижение стоимости квадратного метра фиксируется в таких районах, как Левобережный (-44%), Ростокино (-37%) и Фили-Давыдково (-25%).
Напомним, в марте 2023 года аналитики Домклик составили аналогичную карту стоимости квартир в Москве на вторичном рынке и в новостройках.
Цены на квартиры в Москве в августе 2023 года: вторичка
Что касается вторичного рынка, то за последние шесть месяцев в списке бюджетных районов значительных изменений не произошло. На данный момент наиболее доступные квартиры площадью 35 кв. м по-прежнему располагаются в районах Новой Москвы:
- Роговское поселение — 3,7 млн руб.
- Кленовское поселение — 4,7 млн руб.
- Новофедоровское поселение — 5,1 млн руб.
- Первомайское поселение — 5, 5 млн руб.
- Краснопахорское поселение — 5,5 млн руб.
- Вороновское поселение — 5,5 млн руб.
- Михайлово-Ярцевское поселение — 5,6 млн руб.
- Косино-Ухтомский район — 5,9 млн руб.
- Щаповское поселение — 6 млн руб.
- Поселение Киевский — 6 млн руб.
Самая высокая стоимость за кв. м на вторичном рынке, ожидаемо, внутри Садового кольца. Из центральных районов к самым дорогим относятся — Хамовники, Арбат, Замоскворечье, Пресненский. Однокомнатную квартиру площадью 35 кв. м в них можно купить за 28,9 млн руб, 27,6 млн руб и 22,2 млн руб и 21,8 млн руб соответственно.
На рынке готового жилья за последние полгода стоимость предложения осталась практически без изменений — на уровне 305 тыс. руб.
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