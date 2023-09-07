Рейтинг районов Санкт-Петербурга по стоимости долгосрочной аренды: исследование Домклик
Аналитики Домклик изучили ситуацию на рынке долгосрочной аренды Санкт-Петербурга. Опираясь на статистику объявлений на Домклик, эксперты составили рейтинг районов по стоимости аренды квартир и оценили объем предложения.
Методология: как и что считали аналитики
Проанализировав объявления о сдаче квартир на длительный срок, для каждого района была рассчитана медианная стоимость квадратного метра. Для определения примерной стоимости аренды квартиры полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры — 35 кв. м.
Данные основаны на анализе около 1,4 тыс. объявлений на Домклик, актуальных на конец августа 2023 г.
Стоимость съемных квартир в Санкт-Петербурге: рейтинг районов
На сегодняшний день наиболее доступные варианты располагаются в таких районах, как Петродворцовый, Пушкинский и Колпинский. Стоимость аренды квартиры площадью в 35 кв. м на месяц обойдется в 18, 22 и 23 тыс. руб. соответственно.
Как и год назад, самая высокая стоимость отмечается в следующих районах:
- Петроградском — аренда квартиры площадью 35 кв. м — 48 тыс. руб.
- Центральном — 40 тыс. руб.
- Адмиралтейском — 39 тыс. руб.
- Курортном — 39 тыс. руб.
Первая тройка самых дорогих районов Санкт-Петербурга предсказуема: в лидерах по-прежнему центральные локации с хорошо развитой инфраструктурой, транспортной доступностью и большим количеством исторических достопримечательностей.
Высокую стоимость аренды жилья в Курортном также объяснить нетрудно: район расположен на берегу Финского залива и относится к самым экологически чистым и малонаселенным. Там же находится большое количество санаториев, курортов, детских лагерей и реабилитационных центров.
Лидерами по объему сдаваемого жилья также являются преимущественно дорогие районы, приближенные к историческому центру города и с хорошей транспортной доступностью. Наибольшее количество предложений представлено в Центральном (18%), Приморском (16%) и Петроградском (10%) районах города.
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