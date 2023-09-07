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Недвижимость
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Рейтинг районов Санкт-Петербурга по стоимости долгосрочной аренды: исследование Домклик

Дата публикации: 07 сен 2023
Рейтинг районов Санкт-Петербурга по стоимости долгосрочной аренды: исследование Домклик
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Аналитики Домклик изучили ситуацию на рынке долгосрочной аренды Санкт-Петербурга. Опираясь на статистику объявлений на Домклик, эксперты составили рейтинг районов по стоимости аренды квартир и оценили объем предложения.

Методология: как и что считали аналитики

Проанализировав объявления о сдаче квартир на длительный срок, для каждого района была рассчитана медианная стоимость квадратного метра. Для определения примерной стоимости аренды квартиры полученное значение умножалось на площадь стандартной квартиры — 35 кв. м.

Данные основаны на анализе около 1,4 тыс. объявлений на Домклик, актуальных на конец августа 2023 г.

Стоимость съемных квартир в Санкт-Петербурге: рейтинг районов

На сегодняшний день наиболее доступные варианты располагаются в таких районах, как Петродворцовый, Пушкинский и Колпинский. Стоимость аренды квартиры площадью в 35 кв. м на месяц обойдется в 18, 22 и 23 тыс. руб. соответственно.

Как и год назад, самая высокая стоимость отмечается в следующих районах:

  • Петроградском — аренда квартиры площадью 35 кв. м — 48 тыс. руб.
  • Центральном — 40 тыс. руб.
  • Адмиралтейском — 39 тыс. руб.
  • Курортном — 39 тыс. руб.

Первая тройка самых дорогих районов Санкт-Петербурга предсказуема: в лидерах по-прежнему центральные локации с хорошо развитой инфраструктурой, транспортной доступностью и большим количеством исторических достопримечательностей.

Высокую стоимость аренды жилья в Курортном также объяснить нетрудно: район расположен на берегу Финского залива и относится к самым экологически чистым и малонаселенным. Там же находится большое количество санаториев, курортов, детских лагерей и реабилитационных центров.

Лидерами по объему сдаваемого жилья также являются преимущественно дорогие районы, приближенные к историческому центру города и с хорошей транспортной доступностью. Наибольшее количество предложений представлено в Центральном (18%), Приморском (16%) и Петроградском (10%) районах города.

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Аналитика Домклик
Новости
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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