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Аналитики назвали регионы с самыми большими скидками на вторичку

Дата публикации: 23 июн 2023
Аналитики назвали регионы с самыми большими скидками на вторичку

Аналитики Домклик рассчитали, как продавцы вторичной недвижимости в среднем снижали стоимость квартиры при заключении сделок в мае 2023 года. Средняя величина скидки по стране составила 1,1%.

Самыми уступчивыми оказались продавцы из Москвы, Воронежской области, и Краснодарского края. Меньше всего готовы торговаться владельцы квартир из Красноярского края, Челябинской области и Пермского края. 

Как считали размер скидки

Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении на витрине Домклик. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе (среднее арифметическое).

Параметр отражает, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя.

Смещение покупательского спроса на рынок первичного жилья и индивидуального строительства привели к росту уступчивости продавцов: впервые с начала года величина торга превысила 1,1%. До этого разница в стоимости квартиры в объявлении и в сделке была на уровне 1%.  

В ряде регионов, в состав которых входят города с миллионным населением, также фиксируется прирост скидок. Так, наибольшее изменение величины торга произошло в Омской области (+1,2%), Свердловской области (+0,4%), Воронежской области (+0,3%), Краснодарском крае (+0,3%), Санкт-Петербурге (+0,3%). 

Где самые большие скидки на квартиры

Как и в прошлом месяце наибольшие скидки из рассмотренных регионов предлагают жители Воронежской области (2,3%), Краснодарского края (2,3%), Москвы (1,8%), Республики Татарстан (1,7%).

В каких регионах продавцы не готовы идти на уступки

Рейтинг крупнейших субъектов РФ по величине торга изменился незначительно за прошедший месяц. По-прежнему в топ-5 регионов с наименьшим дисконтом входят Пермский край и Челябинская область (около 0%, т.е. практически отсутствует), а также Красноярский край (0,3%) и Московская область (0,4%).

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Аналитика Домклик
Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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