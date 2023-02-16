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Новости
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Аналитики Домклик зафиксировали рост интереса к вторичке

Дата публикации: 16 фев 2023
Аналитики Домклик зафиксировали рост интереса к вторичке

Аналитики Домклик зафиксировали значительный рост интереса россиян к покупке вторичного жилья. Об этом говорит январская статистика добавлений объектов недвижимости в рубрику «Избранное», где можно сохранить понравившиеся квартиры.

По сравнению с декабрём прошлого года число пользователей этого раздела выросло на 41%, а если сравнивать с январём прошлого года — то на 72%.

В январе интерес к разделу «Избранное» резко вырос. Интересно, что при этом количество звонков по объявлениям выросло не столь значительно. То есть пользователи активно интересуются недвижимостью, добавляют объекты в «Избранное», но пока не готовы звонить, чтобы договариваться о просмотрах.

Также мы видим большой спрос на ипотеку по вторичке: количество новых заявок в январе на 12% выше, чем в декабре. Это говорит о том, что на рынке вторичной недвижимости формируется отложенный спрос.

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Евгений Волобуев
Руководитель аналитического центра Домклик

В среднем те, кто ищет вторичную недвижимость, добавляют в раздел «Избранное» 4 объявления. Интересно, что чем крупнее город, тем меньше объектов пользователи включают в раздел. Так, в Москве и Санкт-Петербурге пользователи добавляют в раздел «Избранное» в среднем 3 объявления.

Следите за трендами рынка недвижимости вместе с Домклик.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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