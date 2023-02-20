Аналитики Домклик выяснили, где самые большие скидки на вторичку
Аналитический центр Домклик рассчитал, как продавцы вторичной недвижимости на Домклик в среднем снижали стоимость квартиры при заключении сделок в январе 2023 года. Средняя величина скидки по стране составила 1,3%.
Самыми уступчивыми оказались продавцы из Москвы, Тюменской области, Республики Татарстан, Краснодарского края и Республики Башкортостан. Меньше всего готовы торговаться владельцы квартир из Московской и Свердловской областей, а также из Красноярского края.
Как считали размер скидки
Величина скидки рассчитывалась как разница между стоимостью объекта недвижимости, на который оформляется ипотека, и стоимостью, указанной в соответствующем объявлении на витрине Домклик. Полученное значение усреднялось по всем проданным вторичным квартирам в соответствующем регионе (среднее арифметическое).
Параметр отражает, на сколько продавцы вторичной недвижимости в среднем снижают стоимость при заключении сделки. Чем больше значение данного параметра, тем больше выгода покупателя.
Для топ-10 регионов по количеству выдач в ноябре была определена величина скидки, которую в среднем получает покупатель в процессе заключения сделки. Как видно из графика, средняя величина скидки по России составляет 1,3%.
Где самые большие скидки на квартиры
В январе наибольшие скидки в процессе сделки купли-продажи вторичной недвижимости предлагаются продавцами из Москвы (2,1%). При этом еще в октябре москвичи в среднем уступали около 1,3% от стоимости жилья. Столь резкое увеличение скидки вкупе с динамикой стоимости квадратного метра (-4%) может сигнализировать об усталости продавцов и готовности играть по правилам покупателя.
На втором месте по уступчивости — продавцы из Тюменской области, где скидка в среднем составляет 1,9%, на третьем — из Республики Татарстан (1,7%).
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В каких регионах продавцы не готовы идти на уступки
Наименьшие скидки предоставляются покупателям вторичных квартир в Московской области (0,9%), Свердловской области (0,9%) и Красноярском крае (1,1%).
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